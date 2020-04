Quel navigateur web choisir en 2020?

Que l’on navigue sur le web depuis un PC, une tablette ou un smartphone, on a toujours besoin d’un navigateur afin d’afficher les pages des sites visités. Savez-vous quelles sont les différences principales entre Chrome, Firefox ou Edge ? Y a-t-il des avantages à se servir d’un navigateur au lieu d’un autre ? Vérifions ce qu’il faut savoir sur les navigateurs web en 2020.

Quels navigateurs web majeurs en 2020 ?

Dans les années 90 et même une bonne partie des années 2000, la navigation sur le web se résumait à une confrontation entre les deux ogres Internet Explorer et Firefox. Le premier nommé est le logiciel de Microsoft installé par défaut sur les PC équipés de Windows. Pour ce qui est du second, il est le navigateur web gratuit du groupe Mozilla. Au final, il n’y a que les utilisateurs de Mac qui arrivaient à échapper à ce combat avec Safari, mais aussi la niche attachée à Opera. Or, en 2008, tout a été chamboulé avec l’arrivée de Google, qui est désormais le grand leader. Il a mis juste quatre ans à arriver à cela.

Chrome est en effet le navigateur web le plus populaire dans le monde, que ce soit sur un PC de bureau, une tablette ou un smartphone. En effet, il possède plus de 2/3 des parts de marché (plus de 50 % en France). Firefox résiste sur les PC tandis que Safari surfe sur la vague du succès de l’iPhone et de l’iPad. Concernant Edge, remplaçant Internet Explorer, on voit bien que ce dernier a du mal à vraiment percer. Cependant, il bénéficie de son installation par défaut sur Windows afin d’être toujours dans la course des navigateurs web.

Quel est le navigateur le plus performant ?

La performance des navigateurs web se définit selon divers aspects tels que la vitesse de chargement des différentes pages, le rendu d’éléments graphiques ainsi que la vitesse de téléchargement. Les benchmarks, qui sont des tests de performance, sont souvent peu d’accord par rapport aux performances des navigateurs. Ainsi, certains privilégient Chrome tandis que d’autres se tournent vers Edge. D’ailleurs, il paraît que ce dernier nommé serait un peu plus rapide au niveau du temps de chargement ainsi que de téléchargement. Pour ce qui est des deux principaux concurrents que sont Mozilla et Google, ils donneraient la possibilité d’un traitement optimal des rendus graphiques. Concernant Chrome, il serait pour sa part nettement plus efficace au niveau ressources occupées, ce qui peut être pertinent pour un usage intensif sur PC, par exemple avec de multiples pages ouvertes ou des jeux plutôt lourds. Côté autonomie, le navigateur Edge parvient à devancer la concurrence car il utilise peu de batterie. Ce point fort se voit encore plus quand on visionne des séries sans être sur secteur. Même chose lorsqu’on veut jouer sur des casinos en ligne à certains jeux comme le vidéo poker, les machines à sous ou encore les jeux de table en direct.

Pour son smartphone, quel navigateur ?

S’il est pertinent d’avoir sous la main un navigateur de qualité via une tablette par exemple, il faut prendre en compte que de plus en plus de recherches s’effectuent via ךes smartphones. Sachez que pour les supports sous iOS, Safari est donné par défaut. Or, c’est bel et bien l’incontournable Google avec Chrome qui est le navigateur le plus populaire. En outre, la version smartphone de Firefox est aussi appréciable, autant pour Android que iOS. En effet, cette dernière met nettement l’accent sur la protection des données et de la vie privée mais pas seulement puisqu’elle fait de même avec la lutte et le blocage des traqueurs invisibles.

Différents autres navigateurs moins réputés s’avèrent être disponibles pour Android et iOS. Cela est notamment le cas de Dolphin Zero. Ce dernier supprime la totalité des données à la suite de chaque navigation. Autre exemple: Brave, qui donne des informations à l’utilisateur sur le nombre de pubs bloquées.

Des solutions alternatives ?

Il peut arriver que le manque de confidentialité de Google Chrome soit un réel souci. Or, vous pouvez aussi être soucieux des grandes périodes creuses entre chaque mise à jour de sécurité des autres navigateurs. Dans ce cas, que faut-il faire ? Oubliez le critère de la notoriété afin de vous attarder sur la sécurité ainsi que la confidentialité avec l’un des navigateurs que nous allons voir ensemble, moins réputés mais plus pertinents.

Avast Secure Browser

Avast est surtout réputé par rapport à son logiciel antivirus. Or, il y a désormais un navigateur se basant sur le projet open-source Chromium. Ses points forts sont, sans aucune surprise, ses fonctions de sécurité ainsi que de confidentialité.

Yandex

Voici le frère russe de Google Chrome. Il peut être utilisé pour Windows, Android, iOS, sans oublier macOS. Il faut savoir que ce navigateur web se base sur Chromium. En outre, il supporte les extensions, même s’il faut avouer que c’est moins le cas que Chrome ou Firefox.

Tor

Voici un navigateur présent sous Windows, Mac, ainsi que Linux. Il offre la possibilité à ses utilisateurs de naviguer anonymement. Outre cet aspect, il permet de protéger efficacement la totalité de vos informations personnelles, sans oublier l’historique de navigation, ainsi que la localisation.

Comodo Dragon

Présent sous Windows, Mac, ainsi que Linux, ce navigateur peut bloquer les différents espions du web et les cookies. Outre ce point, sachez que ce dernier inclut la validation de domaine intégrée (ce qui permet de distinguer et séparer les certificats SSL de faible qualité des robustes). Ayant également son propre antivirus, il permet à ses internautes d’être en sécurité face aux menaces du web.

SRWare Iron

Au contraire de ses concurrents Tor et Comodo, ce navigateur peut être utilisé avec Android. Afin de s’en servir, il n’y a pas besoin d’identifiant pour ouvrir une session de navigation. Sachez aussi qu’il supprime les suggestions, tout comme les rapports d’erreur. Outre cela, il laisse de côté aussi des mises à jour Google ainsi que du suivi d’URL.

Epic Browser

Voici un navigateur spécifique aux systèmes MAC. N’ayant pas de pré-extraction DNS, il enlève les cookies de tierces parties. Outre cela, il ne sauvegarde pas l’historique de navigation et ne possède aucun DNS et aucun cache web. En outre, il supprime les préférences et les cookies.

Quel est le navigateur web le plus performant en 2020 ?

Le navigateur web le plus performant n’est autre que … Google Chrome ! En effet, parmi tous les navigateurs, il est le plus performant mais aussi le plus utilisé à travers le globe. Il faut dire que Chrome offre une multitude de points forts à ses utilisateurs. Parmi ces atouts, voici les trois majeurs :

Chrome est de nos jours le navigateur possédant le catalogue d’applications le plus conséquent.

Chrome est extrêmement rigoureux par rapport aux mises à jour. Effectivement, au contraire de ses concurrents, ce navigateur connaît souvent de nombreux updates.

Et enfin, il est très rapide et consomme peu de ressources.

Ainsi, vous savez désormais quel navigateur il faut choisir en 2020. Même si notre choix se porter sur l’incontournable Chrome, il est tout à fait possible de se diriger vers un autre navigateur cité dans notre article.