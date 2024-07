Une lumière magnifique – Ed. L’école des loisirs

Une lumière magnifique est un album jeunesse de Kumiko Yamamoto, paru aux éditions L’école des loisirs, en juin 2024. Une histoire douce, qui présente une quête pour un jeune renard qui cherche à connaître et retrouver les belles lumières brillantes d’un soir.

Renardeau a entendu de drôles de bruits, au fond de la forêt, cette nuit. Le petit animal s’est approché en silence, et à observer. Il a découvert une chose magnifique, qui brillait très fort. Le lendemain matin, Renardeau repense à la chose magnifique qu’il a pu voire la nuit précédente. Lorsqu’il croise son amie l’abeille, il lui demande si elle connaît quelque chose de très lumineux, très brillant et très beaux. L’abeille lui répond qu’elle connaît, effectivement, quelque chose comme ça. D’ailleurs cela va bientôt commencer… Un monsieur arrive pour arroser les fleurs de tournesol. Les gouttes d’eau brillent et étincellent, sous les rayons du soleil du matin.

Renardeau trouve cela joli, mais ça ne ressemble pas à ce qu’il a vu la veille ! Aussi, il continue son chemin, pour demander à d’autres animaux… Ainsi, au fil des pages, les jeunes lecteurs suivent Renardeau, qui cherche à retrouver ces incroyables lumières, qu’il a vues un soir. Une journée à la rencontre d’autres animaux, pour une belle découverte, aussi, pour les enfants. La curiosité, l’envie de comprendre et d’apprendre, sont au cœur de cet album poétique et tendre. Le récit reste simple, un brin répétitif, offrant une belle dynamique de lecture. Au dos de l’album le chemin parcouru par Renardeau, propose de s’amuser à suivre le même chemin, se remémorant ainsi l’histoire. Le dessin est doux, avec un train fin, qui se veut réaliste.

Une lumière magnifique est un album jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Un récit simple, qui invite à suivre Renardeau, petit animal curieux, qui souhaite retrouver, une lumière magnifique, qui l’a captivé un soir. Une rencontre tendre avec les animaux de la forêt et un doux rêve de revivre une belle sensation…