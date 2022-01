3 Keys : Un comics qui sent bon les contes de Lovecraft chez Shockdom !!!

Noah Carter est l’une des descendantes d’un voyageur de multivers ! Celui-ci a jadis dissimulé des parties d’un « artefact » leur permettant de voyager à travers le multivers dans les trois armes des trois de ses futurs défendeurs : les 3 Keys ! Ensemble, ils doivent combattre contre les créatures divines qui s’immiscent dans notre monde, par l’intermédiaire des rêves des êtres humains.

3 Keys est un comics thriller/fantastique, basé sur les nouvelles de Lovecraft. Le tout dans le plus pur style pulp, disponible aux Éditions Shockdom le 14 Janvier 21.

Le décor :

East Village, New York, une librairie …

Noah tente de comprendre les « énergumènes » italiens qui viennent de débarquer dans la librairie. Ils veulent un comics dont elle ne comprend pas le nom, vu l’accent anglais « pourri » qu’ils ont. Son binôme Sandra, se moque gentiment d’elle. Elle a remarqué que ces types, en avait plus après le joli décolleté de Noah, qu’après le comics qu’il demandait !

Soit, il est temps de fermer la boutique et d’aller s’amuser. La « party » doit commencer sous peu et Noah compte bien s’enivrer un max !! Même si Theon, un tigre blanc anthropomorphe, ne va pas trop être heureux de la voir dans cet état lorsqu’elle va rentrer à l’appart qu’ils partagent, avec le chat, Kyra, et Booh, un « octopus​ eye​ »!

High line, NY, des rues sombres dans un quartier chic …

Jacob, une créature mi-tigre/mi-humaine et Dale, une rousse plutôt sexy, sont à la recherche de créatures maléfiques. Tandis que Dale ressent l’épée immense qu’elle porte sur son dos, vibrer, Jacob a du mal à croire que, dans ce quartier huppé, ils vont trouver ce qu’ils cherchent ! Pourtant, derrière une porte, ils découvrent un olkoth, créature de l’enfer, sous la forme d’un gros bébé qui se réveille dès leur entrée.

La transformation débute … des dents, des extensions de chairs … l’attaque débute, se poursuit entre ciel et terre, avant de se conclure par un 1.0 pour notre équipe de choc ! Il faut à présent aller débusquer et éliminer les œufs que la créature a dû pondre dans tout l’immeuble !

Malheureusement, ils vont devoir faire vite : les créatures envahissent de plus en plus l’espace et une des clés a déjà disparu de la circulation !

Le point sur le comics :

Whaou ! Un style hémoglobiné, drôle, et pulp à souhait ! 3 Keys aux Éditions Shockdom se présente sous forme d’un pavé de 160 pages, scindé en chapitres. Le tout, parsemé de citations adaptées, piochées ça et là dans les œuvres de Bill Watterson et HP Lovecraft … David Messina compose seul, ce comics « supervitaminé », aux émotions « émojinisées ». Son scénario et ses illustrations sentent la nostalgie 80. On y croise des personnages de la célèbre série « The Big Bang Theory », un vieux magasin de comics, des « godzillaaaaaaahhhhhhh » … bref tout ce qui nous a fait grandir et nous a accompagné pendant ces dernières années !!! On aime, ça nous nostalgise le cerveau et ça nous booste le coeur, avec toutes ces scènes de bastons entre minettes stéréotypées et ses grosses bestioles « Cthulhutesque » !!!

Le meilleur reste pour la fin, avec un petit switch sympathique !!!

La conclusion :

3 Keys aux Éditions Shockdom est une comics fantastique hybride : ça flaire bon l’univers super-héros, le pulp, la classe. Mais surtout, HP Lovecraft revisité de manière originale avec une scénario qui retient toute l’attention du début à la fin de la lecture. Les illustrations sont « transcendantes » … Bref, on adore le fond comme le style !! Gros level up pour l’auteur !