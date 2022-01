Biodiversité – L’évolution des espèces illustrée est un grand album Mosquito, des éditions Nathan, paru en novembre 2021. Un documentaire foisonnant d’illustrations, qui vient expliquer aux jeunes lecteurs la biodiversité de manière attrayante, moderne et documentée.

C’est par un curieux sommaire illustré, avec seulement les numéros des pages à côté des dessins, qui est à retrouver. Puis, une introduction explique que l’évolution est une façon d’expliquer comment les espèces qui peuplent notre planète, en sont arrivées jusque-là ! C’est l’un des phénomènes les plus fascinants de la vie. Le livre invite à explorer les caractères qui ont été conservés au fil de l’évolution. Ces caractères qui offrent un avantage à celui qui les possède, pour survivre et se reproduire, mais aussi manger, voler, observer, s’enfuir, nager… Mais ces caractéristiques qui sont aujourd’hui un avantage, pourraient ne plus l’être demain, car chacun continue d’évoluer, s’adaptant à son environnement changeant.

Les antennes de certains animaux, insectes ou crustacés, sont très sophistiquées. Ensuite, après les antennes, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir les yeux, l’évolution rapide, les fossiles, les becs, les défenses, les pattes… Le documentaire est curieux, plutôt bien construit, et adapté aux enfants. En effet, le livre présente, à chaque double page, une nouvelle évolution, des caractéristiques, des mutations, pour comprendre les adaptations de chaque espèce, leur vie, leur survie… L’ouvrage est riche, permettant une nouvelle approche de la nature et du monde animal, à travers leurs caractéristiques fascinantes. La galerie illustrée est grande et complète, abordant la biodiversité de manière documentée, moderne et adaptée aux enfants. Les illustrations sont foisonnantes, pour ce bel album coloré et attrayant. Le dessin est moderne, graphique, structuré et plaisant à découvrir, avec des grandes représentations.

Biodiversité – L’évolution des espèces illustrée est un grand album Mosquito, des éditions Nathan, qui propose une curieuse découverte. L’évolution et la diversité des animaux, selon leurs caractéristiques présentent une belle et grande galerie à découvrir.