Uriage Bébé : La gamme spéciale pour votre bébé à base d’Edelweiss Bio

Votre bébé a la peau fragile et il a besoin de soins très spécifiques qui n’agressent pas sa peau. Uriage a donc créé toute une gamme à cet effet. Il faut savoir qu’Uriage prend très à cœur la santé de bébé et que toute sa gamme bébé est testée sous contrôle pédiatrique.

La gamme spéciale Bébé se décline en plusieurs produits (bain, crème de change, eau nettoyante, lingettes etc…). Nous avons eu le plaisir d’en tester quelques uns à base d’Edelweiss Bio (enfin c’est plutôt ma fille qui s’y est collée !), voici donc notre retour !

Uriage – 1ère Crème lavante (500ml – 11,30€)

Pour le bain de ma fille, nous avons donc utilisée la crème lavante d’Uriage.

Tout d’abord, nous apprécions qu’il y ait 92% d’ingrédients d’origine naturelle et que sa formule soit biodégradable. Le flacon pompe est très pratique, pas besoin de perdre son temps à déboucher le flacon (et à s’en mettre partout !).

Très simple d’utilisation, un coup de pompe et hop, on a la dose nécessaire pour nettoyer bébé en douceur. L’avantage est que vous n’avez pas besoin de beaucoup de produits pour nettoyer efficacement bébé.

Ainsi, la peau de mon bébé était toute douce et surtout libérée de toutes impuretés, laissant ainsi de jolies petites fesses (entres autres) toute propres. Et surtout un bébé qui sent bon !

Le bain a donc été un véritable plaisir pour la demoiselle qui en ressortait plus souriante.

Uriage – 1ère Crème hydratante (40ml – 7,10€)

Les premiers jours de vie, ma puce avait la peau très desséchée. J’avais du mal à trouver un produit qui lui rende la peau moins sèche. Et en utilisant la crème hydratante d’Uriage, j’ai pu constater une nette amélioration !

J’ai utilisé la crème hydratante tous les jours sur la peau de bébé pour qu’elle soit bien hydratée. J’ai donc appliqué une grosse noisette dans ma main que je frottais ensuite doucement sur le corps, les jambes et les bras de ma fille (je faisais ce petit rituel le matin ou le soir après le bain quand elle était calme).

En utilisant la gamme d’Uriage à base d’Edelweiss Bio, j’ai pu constaté que la peau de ma fille s’est largement améliorée. Cette crème légère protège et renforce les défenses naturelles de la peau en renforçant la barrière cutanée. Enrichie en Beurre de Karité et Squalane végétal, la peau de bébé est ainsi préservée du dessèchement.

Et sur Yuka, la crème hydratante obtient la note de 100/100 grâce à ses ingrédients à 97% d’origine naturelle !

Uriage – 1ère Crème de change (100ml – 8€)

La peau des fesses de bébé est fragile et à tendance à vite devenir rouge si on n’y prête pas attention.

L’urine, les selles et la couche ont eu tendance à fragiliser le postérieur de mon bébé. Il a donc été nécessaire qu’on lui applique une crème de change à chaque changement de couches.

La crème de change d’Uriage a ainsi aider à diminuer de manière significative les rougeurs sur les fesses de ma fille tout en les apaisant. Grâce à sa formule en oxyde de zinc (qui a des propriétés purifiantes), associée à la cire d’abeille, au beurre de karaté et à des huiles végétales, cela a permis de former un bouclier non occlusif sur la peau de mon bébé pour l’aider à la réparer.

Il suffit d’appliquer une grosse couche sur les fesses et sur les parties génitales puis de refermer la couche ! Votre bébé vous remerciera de prendre soin de ses fesses ! Et encore une fois sur Yuka, la crème de change obtient la note de 100/100 !

Dans le cas où les fesses continuent à être rouge, il se peut que votre bébé souffre d’une mycose (ou d’une autre affection fongique), il est alors nécessaire de consulter un médecin sans tarder.

Uriage Soin Péri Oral, soin réparateur du contour de la bouche (30ml – 7,20€)

Avec l’usage de la tétine, votre bébé peut souffrir de problème autour de la bouche : rougeurs, irritations… Uriage a donc créé un soin qui purifie, répare et redonne confort et souplesse à la peau de bébé.

Sa formule au complexe naturel [Eau Thermale d’Uriage + Edelweiss bio], associée aux propriétés du TLR2-Regul breveté apaise les petites irritations, favorise la diminution des rougeurs et protège durablement la peau délicate de bébé.

Il suffit d’appliquer une petite couche 2 ou 3 fois par jour sur la zone irritée, sur une peau nettoyée et soigneusement séchée.