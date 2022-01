Rahan – Le premier tome de L’intégrale noir et blanc

C’est aux éditions Soleil, qu’est paru, en novembre 2021, le bel et épais ouvrage Rahan, présentant le premier tome de L’intégrale noir et blanc. Le premier livre de cinq volumes, qui invite à découvrir ou redécouvrir les aventures de Rahan, fils de Craô, en noir et blanc.

Le bel ouvrage de 600 pages, débute avec un sommaire sobre et élégant, où sont présentées, les différentes aventures du héros à découvrir. Leurs dates de parution, dans le magazine PIF, sont également à retrouver. Ainsi, nous allons 1969 à 1971, pour vingt-sept aventures de ce héros de la préhistoire, humaniste et génial découvreur.

Rahan s’immobilisa, il avait sa main sur le coutelas d’ivoire qu’il avait volé, deux lunes plus tôt, au chef du clan du lac. Rahan expliquait qu’il n’avait pas peur de l’homme aux longues jambes. Aussi, si l’animal ne sortait pas du taillis, Rahan irait le chercher. Mais d’un coup, le kangourou prit la fuite. Rahan courut à sa poursuite, car il voulait qu’on lui révèle le secret du soleil. Le héros était si rapide, qu’il rattrapa l’animal, qu’il prenait pour un étrange homme, et le coucha à terre.

Les aventures de Rahan sont un classique, à découvrir ou redécouvrir, ici, en noir et blanc, pour plus d’authenticité. Il est plaisant de retrouver le héros préhistorique de Roger Lécureux et André Chéret, à travers ce bel ouvrage. La bande dessinée est de qualité, avec un galon de soie, pour marque-page. Le chef d’œuvre se savoure, avec ce trait en noir et blanc, présentant le trait dynamique et exceptionnel du dessinateur. Les scénarios sont audacieux, avec de la violence, ce qui bouscule les codes de l’époque. L’œuvre est transgénérationnelle et exceptionnelle, avec les plus jeunes qui aiment à découvrir ces aventures et ce héros singulier.

Rahan est à retrouver en version Intégrale noir et blanc, à travers ce premier tome, de cinq volumes, des éditions Soleil. Un bel ouvrage qui révèle les premières aventures de Rahan, fils de Craô, entre rencontres, combats, défis, ruses, survie, découvertes…