3 questions à… Sophie Détample-Caron, une auteure prolifique !

Sophie Detample-Caron est une auteure prolifique, dont l’univers ne se limite pas à un seul genre littéraire. Avec plus de neuf publications à ce jour, son oeuvre est impressionnante ! Pour mieux la connaître, nous lui avons posé les 3 questions à...

FranceNetInfos : Bonjour Sophie, présente-nous tes livres et ton univers en général…

Sophie Détample-Caron : J’ai toujours écrit, depuis que je sais tenir un stylo… Principalement des poèmes ou des sortes « d’essais » pour me défouler et canaliser mon hypersensibilité et mon mal-être d’adolescence. Mais je ne me pensais pas capable d’écrire une histoire de bout en bout. Je me suis faite publiée pour la première fois en novembre 2017 par une petite maison d’édition très sympathique ; il s’agissait d’une romance que j’ai inventée, un peu comme un défi et qui traînait dans un tiroir depuis quatre ans. « La Nounou » Ma fille m’a poussée à le faire publier. Après j’y ai pris goût et je ne me suis plus arrêtée.

Mon deuxième roman a été une évidence, un défouloir, une thérapie. C’est « la Secte du Bâton doré », il fallait que je me venge de mon enfance un peu trop influencée par la secte de mon père et par toute son indifférence vis à vis de moi à cause de sa « philosophie »… ça fait 85 ans qu’il me zappe ! Je n’attends plus rien de sa part aujourd’hui mais j’ai un gros regret.

Mes autres romans : une perle trop méconnue, un roman psychologique et initiatique racontant l’histoire d’une femme qui entre en dépression après avoir vécu un drame, mais se retrouve avec la possibilité de tout recommencer et de choisir un nouvel avenir, qui réparera les erreurs du passé… C’est « une ombre au tableau »

A part ça j’ai écrit un petit livre jeunesse, d’histoires rigolotes pour petits et grands, à lire en famille, avec des « moralités » à la fin de chaque histoires.. Il est écrit un peu comme un livre de contes. Et puis mes autres livres en auto-éditions : « naufrages en miroir » partie 1 et partie 2 qui raconte l’histoire de quatre personnages ayant fait, d’une façon ou d’une autre, « naufrage » dans leur vie.. Deux recueils de poésie : un tout petit avec des poèmes d’amour «poésies choisies » et un recueil avec les poèmes que je poste tous les dimanche, depuis l’année dernière, sur mon facebook : « poésies maquées de l’an 2020 »… j’en prépare un prochain pour 2021.

Et enfin mon petit dernier, dans un autre registre : c’est un polar érotique qui raconte l’histoire de 13 membres d’un club d’échangisme et de rencontre sur le web ; ils vont organiser une rencontre sur un bateau de croisière autour de la Méditerranée dont une des escales principales est à Venise ; mais tout ne se passe pas comme prévu, il y a des cadavres sur le navire, parmi les membres et le capitaine du bateau désigne un enquêteur discret qui va tenter de résoudre l’énigme du « rat ». Ce roman commence à avoir un tout petit succès : « Le Club des 13, Crimes et Sentiments ».

FNI : quels sont tes projets ?

SDC : Je me suis lancée un nouveau défi et comme, dans mon travail et dans ma vie j’ai souvent été confrontée à la mort, il sera le thème principal de ce futur roman qui commence dés le prologue par une scène de suicide. Mais je ne peux en dire plus pour l’instant car je l’ai commencé depuis très peu de temps et je sens qu’il va me falloir plusieurs mois pour l’écrire. Je ne suis pas pressée, je savoure le plaisir de l’écriture, de la découverte, de l’attachement à mes personnages qui font intégralement partie de ma vie dés les premières semaines de leur création.

FNI : comment gères tu la situation actuelle, est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

SDC : J’ai eu un petit passage à vide improductif car déprimée, je suis revenue à mes habitudes initiales et j’ai sublimé en écrivant de la poésie, d’où mes « poésies masquées de 2020 » et la situation dans ma tête et dans mon cœur s’est débloquée…























Vous retrouverez Sophie Détample-Caron en dédicaces à la Fête du livre, de l’art et du jeu de La Fare Les Oliviers le 29 mai 2021.

Un facebook live sur le groupe du Salon du livre éphémère lui sera consacré ce vendredi 9 avril 2021 à 18h30 avec une présentation de ses livres et une lecture par une auteure de grand talent : Dominique Guenin, ne ratez pas ce rendez-vous !