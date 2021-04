3 questions à … Rime de Bervuy, auteure de littérature fantastique

Comme l’indique le titre de cet article, nous vous présentons Rime de Bervuy, une auteure de littérature fantastique, originaire de la région parisienne. Elle a publié “Au clair de la louve”, une saga de 4 tomes mêlant romantisme, action et suspense, ainsi qu’un recueil de nouvelles intitulé : “Quand Rime se décline”. Cette fantastique auteure de littérature a eu la gentillesse d’accepter de répondre à nos 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour Rime, présente-nous tes livres et ton univers en général

Rime de Bervuy : Je me promène entre plusieurs genres et j’adore ça ! J’ai quand même commencé avec le fantastique que j’aime beaucoup lire également. J’aime le surnaturel quand il est bien ancré dans la réalité et le moins qu’on puisse dire de ma saga et de ma Louve, c’est qu’elles flirtent avec la réalité sans trop la bousculer. La nature des personnages fait de ma saga une série de romans fantastiques mais les protagonistes ont des états d’âme très humains. L’action se déroule principalement en Alsace mais mes personnages voyagent beaucoup. C’est une saga assez complète qui commence comme une simple romance pour dériver sur un roman d’aventure mêlé de suspense au fil des tomes. Je joue beaucoup avec les émotions et les rebondissements. Il y a peu de temps morts dans cette histoire. On se promène également entre les époques avec quelques flashbacks. J’ai prévu 7 tomes, mais deux seront en bonus donc le tome 5 devrait voir une fin plausible.

Récemment, j’ai sorti un recueil de nouvelles pour lequel je me suis essayée au thriller entre autre et j’ai adoré l’expérience…

FNI : Justement, quels sont tes projets ?

RDB : J’ai énormément de projets et trop d’imagination… ça se bouscule sur la liste d’attente ! J’écris actuellement un thriller même si le tome 5 de ma Louve est déjà prêt dans ma tête. Elle a d’ailleurs été difficile à mettre de côté, cette Louve. Mais finalement, elle s’est assagie pour laisser un peu de place aux autres… J’écris dans ma région, sur des meurtres d’enfants. je pense que me situe dans un thriller psychologique.

J’ai également une autre série de polars-thrillers en prévisions. La base de l’histoire est d’ailleurs la dernière nouvelle de mon recueil Quand Rime se décline : Au Viol Masqué. Cette histoire qui se déclinera en diverses enquêtes attend patiemment, entre quelques notes sur un cahier et des idées dictées sur mon téléphone.

J’ai également en projet l’écriture d’un spin off de ma Louve, avec un focus sur un personnage du XVIème siècle, Elisabeth. Il y aura un sacré travail de recherches pour être la plus crédible possible.

Bref, je ne vais pas m’ennuyer ces prochaines années…

Et j’avoue être tentée par un peu plus de légèreté avec un Feel Good, quelques idées viennent me faire du charme régulièrement…

FNI : comment gères tu la situation actuelle, est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

RDB : La situation actuelle a été très compliquée à gérer, surtout au début. Avec trois enfants scolarisés et une entreprise que je co-gère avec mon mari, les journées sont bien chargées. J’ai dû me mettre à l’arrêt pendant plusieurs mois côté écriture et le stress me paralyse totalement pour la création. J’ai eu beaucoup de mal à retrouver un climat serein pour écrire. Je gère donc les priorités et quand je me sens prête, je retourne à ma plume ou plutôt à mon clavier. Et à chaque fois, je suis ravie de voir que la passion est toujours présente. J’adore m’évader dans mes univers. Les idées fourmillent, le fils des histoires se construit naturellement. Reste à trouver de belles plages horaires pour pouvoir m’y consacrer.

Croisons les doigts pour pouvoir retrouver Rime de Bervuy en dédicaces A Talent de femme à Béthune les 20 et 21 novembre 2021.