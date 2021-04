Deux pour moi un pour toi est une réédition du titre de Jörg Mühle, en petit format souple, aux éditions L’école des loisirs. Un livre paru en mars 2021, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, pour l’apprentissage de la lecture, avec un niveau 2.

Dans les bois, en rentrant à la maison, l’ours trouva sur son chemin trois champignons. La belette était ravie et se mit aussitôt devant les fourneaux. Elle nettoya les trois champignons, avant de les faire revenir, de les assaisonner et de les laisser mijoter dans la poêle lourde avec un peu de persil. Pendant ce temps, l’ours mit le couvert sur la table. C’est aussi l’ours qui fit le service, en annonçant un champignon pour la belette, un champignon pour lui et encore un pour lui. Cela lui paraissait juste car il était grand et pour cela, il a besoin de manger beaucoup. Mais la belette n’était pas d’accord.

Le récit est amusant, avec ces deux animaux et amis, qui vont se chamailler pour un champignon. En effet, chacun tente de se trouver une bonne raison pour être celui qui mangera ce champignon en plus. L’amitié est mise à rude épreuve et les deux personnages ne se mettent pas d’accord. Au contraire, ils disputent de plus en plus… Le texte est simple, pour les jeunes lecteurs, avec un niveau 2 de lecture, il est également dynamique, avec ces dialogues pleins de surprises et parfois de répétitions, apportant un bon rythme. La chute est amusante, et la suite laisse place à l’imagination de chacun, selon leur interprétation. Le livre est joli, avec des illustrations expressives et détaillées, présentant un bel univers doux, beau et sensible.

Deux pour moi un pour toi est un livre souple des éditions L’école des loisirs, une réédition en format plus simple et pratique, de cette histoire drôle, d’une amitié mise à mal, à cause d’un champignon qu’un ours et une belette veulent manger et non se partager…