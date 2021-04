“Achète-toi toi-même ces p*tains de fleurs” est un livre écrit par Tara Schuster à retrouver aux Éditions Jouvence. Un énième livre de développement personnel qui se démarque pour son ton familier, puisque l’auteure se livre entièrement au travers d’un témoignage sans langue de bois.

Un livre thérapeutique

Tout commence lorsque Tara Schuster se rend compte qu’elle a téléphoné à son psy en étant complètement saoule. Au fond du trou, elle décide de reprendre sa vie en main… Et cela n’a pas été simple au vu des 463 pages qui composent le livre !

Elle choisit de faire table rase de son passé chaotique. Elle confie des choses très intimes, telles que son addiction à l’alcool ou encore à la drogue. Sans oublier ses déceptions amoureuses qui ont largement contribué à la détruire de l’intérieur. Tara prodigue de nombreux conseils pour reprendre sa vie en main. Des pistes qui peuvent sembler “basiques” mais auxquelles on ne pense pas toujours : prendre du temps pour soi, vivre égoïstement, se respecter, savoir s’entourer ou encore trouver l’amour, le véritable amour et surtout s’offrir soi-même ce bouquet de fleurs qui nous fait de l’œil depuis des mois !

Mon avis sur le livre

Pour commencer, je ne connaissais pas du tout Tara Schuster, je n’avais donc aucune idée de qui elle pouvait être. Et je dois reconnaître que cette animatrice de télévision américaine a beaucoup de choses à dire ! En toute franchise, je l’ai trouvé quelque peu excessive mais néanmoins honnête dans ce qu’elle confie à ses lecteurs. La narration déborde de détails sur sa vie. Elle parle des événements douloureux qui l’ont brisée et ne semble omettre aucun détail. Elle n’oublie pas pour autant de raconter comment elle s’en est sortie. Chaque conseil est bien mis en valeur et illustré par de nombreux exemples.

“Achète-toi toi-même ces p*tains de fleurs” est un livre auquel il est facile de s’identifier. Il sera d’une grande aide pour toutes ces personnes qui ont besoin d’un électrochoc pour se remettre sur le droit chemin. Tara Schuster insiste sur le fait que nous sommes les seuls à pouvoir sortir de situations difficiles.