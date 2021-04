Golgotha – L’arène des maudits

L’arène des maudits est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Soleil, Golgotha. Une bande dessinée d’Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Enrique Breccia, parue en mars 2021, présentant le destin incroyable d’un gladiateur déchu de Pompéi.

63 ap. J.-C., à Pompéi, dans une arène, un gladiateur en affronte trois autres. Il se demande si ses adversaires devinent l’étendue de sa puissance, si trois combattants peuvent lui faire peur. Mais son bras armé ne craint personne ! Ce n’est qu’un entrainement pour eux, mais il compte bien leur montrer qui il est et qui il demeure à jamais… Il est le meilleur gladiateur de Pompéi, il est Lucius. Dans les tribunes, deux hommes discutent. Claudius se confie à son bras droit, et il ne semble pas apprécier voir son meilleur gladiateur parader et jouir de son sentiment de supériorité. Lucius a pris une décision qui semble irrévocable, il ne veut plus combattre dans l’arène et a d’autres aspirations. D’ailleurs, ces derniers temps, il semble fréquenter Julius Actorius. Claudius, qui est sur le point de perdre son meilleur gladiateur, est très mécontent et lui réserve un cadeau d’adieu…

Alors que Lucius, grand gladiateur de Pompéi est sur le point de prendre sa retraite, et de tenter de vivre libre auprès d’une grande famille, Claudius, voit tout cela d’un mauvais œil et va tout faire pour que le gladiateur perde sa dignité et plus encore. Ainsi, lors de son combat, qui était pourtant prévu contre trois adversaires, Lucius doit combattre un terrible Numide, qui le met à terre et lui coupe un bras. Rejeté par tous, l’homme veut accomplir sa vengeance et tenter de vivre librement. Ainsi ce premier tome présente les différents personnages, le destin de ce gladiateur déchu et son combat pour sa nouvelle vie. D’autres éléments troublants se mettent en place dans cette bande dessinée plutôt bien découpée et plaisante à découvrir. Un enfant innocent et un mystérieux prisonnier immortel, viennent compléter un tableau sombre et mystérieux. Le dessin est particulier, parfois maladroit et pourtant plaisant, expressif et vif.

L’arène des maudits est le premier tome de la nouvelle série Golgotha, des éditions Soleil, qui présente le destin singulier de Lucius, gladiateur déchu, qui veut se venger, croisant quelques années plus tard la route d’un enfant innocent, à Rome.