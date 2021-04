Devinez qui m’attendait patiemment dans ma boîte aux lettres la semaine dernière ? La Blissim du mois de mars 2021 au nom de « Cocoricool » composée exclusivement de produits bio. Je l’ai trouvé géniale et j’avais envie de vous la présenter. Ready ? Let’s go !

Blissim aujourd’hui – Birchbox hier

Quel plaisir de recevoir la Blissim du mois de mars 2021 ! Il faut dire que je fais partie des premières clientes lorsqu’elle s’appelait encore Birchbox. Je l’ai toujours trouvée hyper tendance que ce soit dans la sélection des marques ou encore des produits. Les formats proposés dans la box permettent d’en profiter pendant plusieurs semaines. Blissim nous offre aussi la possibilité de nous offrir les produits via leur e-shop en profitant des prix abonnés hypers avantageux.

À part son nom, rien a changé, tout y est :

le fascicule qui présente les produits présents dans la box

de nombreux conseils prodigués par l’équipe de Blissim

un ou plusieurs jeux-concours

la présentation de box Blissim en édition limitée

plusieurs articles autour du thème de la box

Une box 100 % green pour la Blissim de mars 2021

La beauté à la Française, voilà le thème de « Cocoricool » la Blissim de mars 2021. Et quelle bonne idée ! Vous savez que je suis très attentive à la compo’ des produits que j’utilise notamment à cause de ma peau sensible et réactive. J’avais donc hâte de découvrir ce que renferme la box.

Au programme, 5 produits à découvrir autour de marques françaises bio ou vegan :

Terre de Mars : Shampoing nourrissant Irréverence (50ml)

Embryolisse : Lait-crème Sensitive (15ml)

Respire : Nettoyant visage solide (16g)

La Canopée : Masque exfoliant aux acides de fruits (30ml)

Pomponne : Mascara naturel booster de cils (7ml)

Le tout au prix tout doux de 13,90 €.

Mon avis sur la box

Je suis conquise par la box du mois de mars 2021. Le design en lui-même style marinière me fait penser aux vacances, j’aime beaucoup. Elle s’ouvre à la façon d’un tiroir. À l’intérieur, des marques que je connais (et avec qui nous travaillons à la rédaction) et d’autres que j’ai hâte de découvrir. La sélection est bien faite puisqu’elle permet de réaliser une routine complète, visage, corps et cheveux. Avec la cerise sur le gâteau, un mascara Pomponne, une jolie marque que je ne connaissais pas du tout.

Terre de Mars – Le shampoing nourrissant Irrévérence

Terre de Mars fait partie des marques que je ne connaissais pas du tout avant de découvrir ce shampoing. Si vous êtes adeptes des routines capillaires vegan vous allez adorer. Sa particularité ? Sa composition à base d’extrait de café qui a justement inspiré les créateurs de la marque. L’idée étant d’apporter de la vitalité aux cheveux avec les autres ingrédients présents dans la formule : aloé vera, feuilles de romarin et protéines d’amande.

Embryolisse – Lait-crème Sensitive (15ml)

Embryolisse est une marque que j’aime beaucoup, d’ailleurs je connais bien ce produit. Ce lait est parfait pour les peaux réactives et notamment celles des bébés qui souffrent parfois d’eczéma. Il est formulé à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Respire – Le nettoyant visage solide

Et voilà la pépite de la sélection : le nettoyant visage solide de Respire. Je l’ai adoré ! Il suffit de faire mousser le savon entre les mains et de faire des mouvements circulaires sur le visage. Son odeur est dingue. Il se compose d’huile de lin bio visant à assainir, de l’huile de tournesol bio pour hydrater et du beurre de karité pour protéger la peau. Sa formule : 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. Je regrette que le format soit si petit, je n’hésiterai pas à acheter le format vente de 50 g.

La Canopée : Masque exfoliant aux acides de fruits (30ml)

La Canopée fait partie des marques que nous adorons à la rédaction. D’ailleurs, si vous voulez découvrir nos revues sur leur produit, rendez-vous ici. En revanche, je n’avais jamais testé le « Masque exfoliant aux acides de fruits ». Ce soin est frais, il donne un effet bonne mine immédiat. Sa formulation vegan à base d’acides de fruits aide à la cicatrisation des imperfections. Je le conseille davantage aux peaux mixtes qu’aux peaux sèches.

Pomponne : Mascara naturel booster de cils (7ml)

J’étais pressée d’utiliser ce produit car je n’ai pas franchement l’habitude d’utiliser des mascaras formulés à 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle. Je suis complètement dingue de la brosse en plastique recyclé qui attrape bien tous les cils. Ici, pas de paquets ! Le volume est bien au rendez-vous aussi. La composition est surprenante car elle est clean, naturelle et vegan. Cela m’a donné envie d’en savoir encore plus sur la marque Pomponne, quelque chose me dit que je vous en reparlerai très bientôt.

En conclusion

Je suis ravie d’avoir pu découvrir la Blissim de mars 2021. L’idée du 100 % green donne envie de s’intéresser un peu plus à ces petites marques qui valent le détour. J’ai d’ores et déjà hâte de voir ce que réserve la box d’avril 2021… J’ai déjà vu son look, elle est canon !