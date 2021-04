Habiller et prendre soin de la sépulture

La tombe reste le seul lieu de contact avec un être cher parti dans l’autre monde. Pour commémorer les années passées sur terre et lui montrer à tout le monde combien on compte pour lui. La décoration de la sépulture ne doit pas être prise à la légère et doit être faite dans les règles de l’art. Découvrez dans cet article quelques idées pour personnaliser et habiller une sépulture !

Choisissez la plus classique

La façon la plus marquante de décorer les pierres tombales et de les revêtir de dalles de marbre. Ce type de pierre embellit les grands mausolées et monuments historiques célèbres. Elle rehausse tout de suite la valeur de la sépulture et marquera à jamais combien sa famille et ses amis lui comptent autant. Il est possible d’ajouter de belles plaques funéraires sur lecoqfuneraire.fr par la suite avec le nom et la date du défunt en couleur dorée.

Pour le choix des fleurs, quel que soit le type de plantes qui seront posées, vous avez trois possibilités entre les fleurs artificielles, naturelles ou les diverses compositions en pot. Si vous préférez les fleurs artificielles, il faut savoir qu’ils n’ont pas besoin d’entretien régulier. Sauf, avec le coup du vent et le mauvais temps, les plantes artificielles se désintègrent très vite. Quant aux fleurs en pot, en absence d’arrosage et d’entretien régulier, elles peuvent aussi perdre leur beauté. Si vous embellissez la sépulture de fleurs naturelles, choisissez des vivaces aux variétés robustes et résistantes. Pour cela, il est possible de créer une mini plate-bande autour avec de la tourbe et du bon terreau pour les fleurir à volonté.

Une tombe paysagère reste une alternative

Il est possible de personnaliser la sépulture tel un jardin paysagiste recouvert de décoration tel qu’on le voit dans cet autre article. Outre les marques extérieures qui indiquent la sépulture tels que la croix, le nom du défunt et les dates de sa naissance et de sa mort. La décoration peut se faire soit avec du granite taillée, du bois ou bien du ciment. Avec un peu d’espace, il est tout à fait convenable de transformer les alentours en jardin miniature de style orientale ou à l’Anglaise.

Pour ce faire, il convient au préalable de dessiner un plan et de faire un brouillon de l’aménagement tout entier. Ensuite, il faut gérer au maximum les variétés de fleurs qui vont orner la sépulture telle que les plates-bandes fleuries, les fleurs et arbres miniatures, les pierres ornementales pour espacer les plantes, sans oublier un parterre d’herbe verte en guise de sol. Une telle décoration est surtout convenable si le défunt aimait la nature verte dans son temps ou en possédait dans sa demeure. Avant de décider d’un tel type de décoration, il faut prévoir un entretien régulier des lieux, un arrosage, un enlèvement des mauvaises herbes, parfois des coups de peinture, etc.

Tentez la décoration saisonnière

La décoration saisonnière est la plus facile et demande le minimum de budget. Avec ce nouveau genre, les sépultures peuvent aussi suivre des thèmes selon la période des événements. Ce sera aussi une belle occasion de marquer au défunt combien on compte pour lui au fil des saisons. Pour le type de décoration existant, vous pouvez mettre des citrouilles pendant l’automne, des bouquets de fleurs changeantes (poinsettias, roses blanches, immortels, etc.), ou bien des branches de sapin à Noël.