Ecoutons la forêt ! Un livre à lire et à écouter

Ecoutons la forêt ! est un livre des éditions Larousse, paru en mars 2021, qui propose de découvrir 64 espèces sonores représentatives de forêts et bois français. Un ouvrage d’Hervé Millancourt, avec un CD audio et un QRcode, pour écouter les animaux et les découvrir.

Le livre à rabats présente, dès le premier rabat, les pictogrammes utilisés pour donner à titre indicatif à chaque animal les périodes d’écoute, les moments de la journée, la puissance du chant, la période d’observation, le niveau de difficulté pour l’observation, les tailles et poids moyens… Une première page pour l’utilisation de l’ouvrage est détaillée, afin de découvrir, par la suite 64 animaux que l’on peut être amené à voir et/ou entendre lors de promenades en forêt. Plusieurs rubriques prédéfinies sont donc à retrouver, ainsi que des informations générales sur les chants et cris, les types de forêts…

Ensuite, c’est le sommaire qui est à retrouver, pour découvrir les forêts, les oiseaux chanteurs, les mammifères bavards, les amphibiens loquaces et les insectes musiciens. Ainsi, le bel ouvrage, qui se veut aussi documentaire, est plutôt bien découpé, avec de nombreuses espèces d’oiseaux à écouter et voir, tout comme d’autres animaux, petits et grands. Le livre est très complet, parfait pour les passionnés, tout comme les débutants, qui s’initient, petit à petit, à cette découverte et cet appel de la forêt. Ainsi, après une présentation de cet espace naturel, les animaux prennent la parole, des hôtes de ces bois, qui ont leurs chants et leurs cris. Le guide est bien détaillé, avec au minimum une page par animal, plusieurs paragraphes, le numéro de la piste du CD audio, des informations diverses pour pouvoir, par la suite, identifier et observer chacun de ces animaux présentés. De nombreuses photographies superbes accompagnent l’ouvrage.

Ecoutons la forêt ! est un guide complet des éditions Larousse, un livre accompagné d’un CD Audio et d’un QRcode, pour découvrir 64 espèces sonores représentatives de nos forêts et bois, pour apprendre à les écouter, les identifier et les observer.