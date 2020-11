La Canopée – Une gamme de gels douche 100 % d’origine naturelle

La Canopée est une jolie marque de cosmétiques qui propose des produits aux formulations propres et efficaces. Elle veille à ce qu’ils soient respectueux des peaux les plus sensibles et de la planète. Un bel engagement qui a donné naissance à une gamme de gels douche aux senteurs divines que nous avions très envie de vous présenter.



Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler de La Canopée sur FranceNetInfos. Convaincues par la qualité de l’un des produits proposés par la marque, nous avions envie de fouiller un peu plus autour des gels douche. Et nous avons bien fait !

Les gels douche La Canopée

La Canopée propose donc une gamme de 4 gels douche aux parfums doux et poétiques. Chaque gel douche porte son petit nom bien à lui.

Nous retrouvons :

Pluie tropicale

Bonne nuit

Cérémonie du thé

Rose poivrée (que nous avons testé)



Les gels douche sont tous présentés de la même façon, dans une bouteille épurée aux couleurs romantiques. Sur chaque étiquette, nous retrouvons une description en rapport avec l’histoire du gel douche en question. Nous avons apprécié chaque détail, chaque mot qui nous donne l’impression de voyager vers d’autres contrées. Le choix des huiles essentielles dans les compositions y est pour beaucoup. Elles sont sensorielles et répondent également à des besoins bien ciblés pour encore plus de bien-être sous la douche.

Zoom sur les 4 gels douche

C’est notamment le cas pour le gel douche « Pluie tropicale » qui nous transporte au cœur même de la nature pour un moment de quiétude absolue. L’odeur est relaxante grâce au mélange de l’orange sanguine à l’huile essentielle de vétiver. « Bonne nuit » comme son nom l’indique sera parfait pour la douche du soir juste avant d’aller se coucher. Sa formule anti-stress permet de décontracter toutes les tensions accumulées de la journée. Il se compose d’un mélange de lavande, d’huiles essentielles de géranium et de Palmarosa. Le gel douche « Cérémonie du thé » nous embarque au sein de la tradition asiatique avec sa composition à base de thé. Un joyeux mélange de jasmin et de bergamote qui promet une vraie parenthèse de douceur.

Nous avions envie de vous parler du parfum « Rose poivrée » que nous avons eu le plaisir de tester. Comment dire si ce n’est que La Canopée nous a complètement réconciliés avec la rose. Ici, nous retrouvons l’odeur de la rose, la vraie rose, une rose romantique, authentique. Quel bonheur ! Et quelle peine d’avoir terminé le flacon ! Nous avons aimé le mélange fleuri/poivré. Cela apporte un petit plus énergisant au gel douche, qui pour le coup est parfait le matin au réveil. Côté composition, nous retrouvons l’huile essentielle de géranium, la rose de Damas et la bergamote dont nous raffolons.

Les gels douche La Canopée n’irritent pas la peau, bien au contraire. Ils protègent l’épiderme et évitent l’effet croco provoqué par la saison hivernale. Ils sont proposés sous deux formats : 100 et 200 ml. Les ingrédients sont d’origine naturelle et vegan.

Le prix : 9 € pour 100 ml et 15 € pour 200 ml.

La Canopée fait définitivement partie de nos coups de cœur 2020. Si vous ne connaissez pas encore la marque, nous vous encourageons à la découvrir sur leur site officiel.