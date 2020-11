Disparité d’âge dans les relations sexuelles

Vous êtes attiré par les partenaires beaucoup plus jeunes ou plus âgés que vous ? Mais vous avez encore des réticences à affirmer cette préférence ?

L’influence de la société sur la différence d’âge dans une relation :

Les experts de Rdvtorride ont démystifié certaines idées fausses concernant les différences d’âge dans les relations et ont répondu aux questions qui pourraient se poser si vous envisagiez de sortir avec des partenaires plus âgés ou plus jeunes que vous.

Vous avez peur de vivre une relation avec une personne plus âgée ou plus jeune que vous, à cause du regard porté par votre entourage ? Vous avez peur du « qu’en-dira-t-on » ?

Il est vrai que la société porte le plus souvent un regard critique sur les relations conjugales ou purement sexuelles avec de grandes disparités d’âge entre les deux partenaires. Un bon nombre de préjugés persistent concernant ce type de relations. Ces préjugés portent le plus souvent sur la sincérité des sentiments et sur la durée de la relation.

Cependant, la pensée commune semble plus clémente envers les hommes qui ont des relations avec des jeunes femmes que l’inverse. La femme plus âgée qui cherche les jeunes hommes a été longtemps mal perçue par la société. Ces femmes en quête de jeunes partenaires symbolisaient pratiquement l’inceste, où elles s’éloignaient de leur rôle de mère pour vivre leur plaisir.

Par contre un homme avec une femme plus jeune a toujours été toléré, et même perçu comme une sorte de triomphe. Tel un chasseur qui a réussi à capturer une belle proie ! Mais toujours selon de nombreuses études, ce schéma d’un homme en relation avec une femme plus jeune serait universel et se perpétuerait dans le temps. Ceci s’expliquerait par le fait que l’homme plus âgé serait stable financièrement et que la femme plus jeune serait plus attrayante et avec un potentiel de procréation plus fort.

Mais rassurez-vous, les esprits se libèrent de plus en plus, et les femmes plus âgées osent désormais aussi s’affirmer et s’afficher avec des hommes plus jeunes. Les stars de séries TV et les présentatrices ont beaucoup aidé à la démocratisation de la disparité des âges dans une relation.

Le côté sombre des relations avec une différence d’âge importante :

Hormis le regard porté par la société sur les relations avec une grande différence d’âge, les partenaires de cette relation doivent aussi faire face à leurs propres préjugés et inquiétudes.

Les interrogations des hommes avec des femmes plus jeunes :

La principale préoccupation des hommes plus âgée concerne leurs performances sexuelles. Beaucoup se demandent : « Dans 10 ans serais-je encore capable d’avoir une érection ? » Ils ont donc peur de devenir moins actifs sexuellement et de ne plus pouvoir satisfaire leur belle jeune femme au fil des années.

Les interrogations des femmes avec des hommes plus jeunes :

Les femmes plus âgées qui aiment séduire et s’épanouir sexuellement avec de jeunes hommes sont communément appelées des cougars. Même si leur type de relations est de plus en plus médiatisé et toléré, ces femmes ont aussi certaines craintes dans le vécu de cette différence d’âge.

La principale interrogation concerne le fait de vieillir et de devenir moins attirante. À n’importe quel âge, la femme aime être séduisante et séduire autour d’elle. Les femmes plus âgées peuvent avoir certaines réticences à dévoiler leur corps ayant vécu à leur partenaire plus jeune. La seconde préoccupation concerne la procréation. Certaines femmes se disent que dans 10 ans leur partenaire souhaitera avoir des enfants avec une femme beaucoup plus jeune qu’elle.

Les interrogations des hommes jeunes avec une cougar :

Un des principaux blocages des hommes jeunes à vivre une relation avec une femme plus âgée est de superposer l’image de leur mère. La relation peut alors revêtir un côté interdit. Ensuite, certains peuvent se sentir restreints concernant les sujets de conversation.

Les interrogations des femmes plus jeunes avec un homme plus âgé :

Les femmes plus jeunes avec un homme plus âgé ont surtout peur du « qu’en-dira-t-on ». Elles pensent qu’elles seront prises pour des poupées qui recherchent avant tout le confort financier avant l’amour dans cette relation.

Enfin, il existe toujours des préoccupations communes telles que le rythme de vie de chacun, le choix des loisirs également, la présence d’enfants qui peuvent être autant de freins pour vivre une belle et intense relation malgré la différence d’âge.

Ce qu’il faut savoir pour sortir avec quelqu’un de plus âgé :

Heureusement, les mœurs évoluent et de plus en plus de personnes revendiquent leur épanouissement et liberté sexuelle. Et cette libération des esprits et des pratiques procure de nombreux bienfaits.

Voici ce que vous apportera notamment une relation avec une personne plus âgée :

Une découverte possible sur le plan sexuel. Plus nous avançons dans l’âge, plus nous connaissons mieux notre corps et celui des autres. La personne plus âgée sait comment donner et recevoir du plaisir. Ainsi, elle sera une excellente initiatrice pour son partenaire plus jeune qui est moins expérimenté et souvent moins à l’aise dans les jeux érotiques.

Une stimulation de la libido : vous aurez toujours envie de vous dépasser et d’apporter du plaisir à ce partenaire plus expérimenté.

Une certaine sagesse face aux aléas de la vie : un partenaire plus âgé vous apportera stabilité, réconfort et aussi un regard mature sur les obstacles de la vie.

Que ce soit pour une relation éphémère ou pour une histoire qui s’inscrit dans le temps, partager un moment de vie avec une personne dont l’âge diffère du vôtre est tout à fait possible. Ce type de relation est même riche en découvertes et en apprentissages. Il vous suffit seulement de vous détacher du regard des autres et de vivre le plus naturellement et sincèrement cette relation.