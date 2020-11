Céréales Charles Vignon : Granolas & Mueslis bio gourmands

Nous avons eu le plaisir de goûter aux nouveautés croustillantes de Charles Vignon : des granolas et des mueslis bio qui nous ont laissé de bons souvenirs. Et comme nous savons que vous êtes aussi gourmands que nous (voire plus) nous avions envie de vous les présenter, c’est parti !

Pour la petite histoire, Charles Vignon a rejoint l’équipe familiale de Favrichon, cette marque spécialisée dans la fabrication de produits céréaliers. Et l’enseigne a eue envie de lui rendre hommage en proposant une gamme de mueslis bio premium à son nom. Il faut dire que Charles Vignon met du cœur à l’ouvrage lorsqu’il s’agit de fabriquer des mueslis et granolas bio. Cela requiert beaucoup de temps et de patience. La marque choisit minutieusement ses matières premières et veille à conserver leurs bienfaits également. Le but étant de conquérir le cœur de ses consommateurs avec des produits bio et gourmands.

Les Granolas bio

Parmi les nouveautés que propose Charles Vignon, il y a des granolas bio. De délicieuses céréales complètes enrobées de sirop d’érable. Trois recettes sont proposées, à savoir : chocolat noir intense & amandes effilées, fruits exotiques et noisettes caramélisées & graines. Et parmi ces trois recettes, nous avons eu un coup de cœur pour celle au chocolat noir intense. Les céréales sont délicieuses dans un fromage blanc (du type ALPRO) nature ou vanillé. Il est possible de compléter le bol avec quelques rondelles de bananes et un filet de miel. Un régal !

Les Mueslis bio céréales toastées

Charles Vignon propose également des mueslis sans sucres ajoutés. Des textures assez surprenantes au premier abord puisque les céréales sont toastées. Elles croustillent très peu finalement et sont bien plus denses. Elles seront idéales après le sport ou pour un léger 4 h. Vous pourrez goûter à deux recettes différentes : Fruits d’été et 5 noix. Notre coup de cœur : sans hésiter le muesli bio aux 5 noix qui est très addictif.

Les autres produits proposés par Charles Vignon

Charles Vignon propose d’autres produits pour le petit-déjeuner. D’autres céréales du type flocons, ainsi que des mueslis croustillants bio qui nous font saliver. Les recettes sont riches et variées : 3 chocolats, amande/vanille, caramel beurre salé, chocolat/fruits rouges, superfruits. Et pour ceux qui font l’impasse sur le petit-déjeuner, Charles Vignon propose aussi une chicorée bio instantanée sans caféine.

Vous l’aurez compris, Charles Vignon fait partie de nos récents coups de cœur Food. Il faut dire que chaque bouchée de ces céréales est un plaisir, ce serait dommage de s’en priver.