Orcs & Gobelins, tome 10, Dunnrak

Dunnrak est le dixième tome de la série Orcs & Gobelins de l’univers fantastique des Terres d’Arran, des éditions Soleil. Une nouvelle bande dessinée de Jean-Luc Istin, Alex Sierra et J. Nanjan, parue en octobre 2020, qui présente un nouveau héros, un jeune orc du nom de Dunnrak.

Certains pensent que les orcs aiment les marécages, qu’ils s’y sentiraient comme chez eux. Une idée étrange qui n’est que niaiserie ! Les marécages puent l’eau croupie, et cela, même pour un cul-vert, l’eau croupie ça file la gerbe. Dunnrak n’avait pas envie de rester trop longtemps dans le coin. Il n’aimait pas les marais, mais surtout il avait sept hommes qui semblaient en vouloir à sa couenne. Les fumiers le traquaient depuis plusieurs lieux. Dunnrak pensait à des chasseurs d’orcs, car certains hommes en font un divertissement. Les chasseurs avaient eu son canasson, l’orc n’avait plus que ses guiboles pour se traîner au milieu de ces marécages puant. Dunnrak savait qu’il devait mettre de la distance entre lui et eux. Mais ces gars-là semblaient bien déterminer. Alors, quand l’orc aperçut les ruines, il se dit qu’il avait une chance…

Malheureusement, même après avoir raccourci quelques hommes, Dunnrak se fait prendre, mais à sa grande surprise, il est encore en vie. En effet, l’un des hommes, un croque-mort aimerait en savoir plus sur une mystérieuse pierre, que l’orc aurait pu tenir entre ses mains. C’est ainsi que Dunnrak commence à raconter son histoire, son récit, entre violence, vengeance, mission et découverte de cette pierre mystérieuse et magique. La bande dessinée offre un récit tout à fait captivant, présentant un orc plutôt sage, isolé, qui ne trouve pas sa place parmi les siens, mais le destin va en décider autrement. Un pendentif orné d’une pierre semble l’appeler, leur destin lié, il ne sait pas quoi en passer. Magie, opportunité, malédiction, cette pierre de divination est complexe et étrange. Dans cette nouvelle histoire, Dunnrak va croiser quelques personnages déjà présentés, comme Ayraak et sa troupe de mercenaires, ou encore le mage Altherat, qui semble prédire un bien mauvais avenir… La vengeance, l’amitié, le destin et la magie s’emparent une fois de plus d’un de ces récits des Terres d’Arran, offrant une belle histoire captivante à vivre. Le dessin est pareil à l’univers de la saga, parfaitement exécuté, fort, vif, qui présente quelques belles planches.

Dunnrak est le dixième tome de la série Orcs & Gobelins, qui vient compléter la saga des Terres d’Arran, des éditions Soleil. Un bel ouvrage qui présente un nouveau personnage intrigant, sympathique, mais qui semble aussi présager un futur bien sombre…