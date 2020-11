Petit Nathan – Regarde dans la jungle

Regarde dans la jungle est un nouveau bel ouvrage de la collection Petit Nathan, d’Emiri Hayashi. Un livre conçu pour les bébés, pour les jeunes lecteurs, dès 6 mois, paru aux éditions Nathan, en octobre 2020, qui présente une nouvelle, belle et simple histoire.

Dans la jungle, le petit jaguar vient de se réveiller. Il se met à courir vite, pour partir s’amuser. Un peu plus loin, les singes sont déjà occupés à se balancer avec des lianes, ou aux branches des arbres. Le petit jaguar rigole en les voyant et leur fait comprendre qu’il aimerait bien s’amuser aussi ! Encore plus loin, le petit félin se promène, il entend chanter des toucans et des perroquets. Il est étonné d’entendre un si beau chant… Le petit jaguar continue de se promener, le chant des oiseaux tropicaux s’est calmé, des paresseux accrochés aux lianes et aux branches dorment encore.

L’univers coloré, texturé et tendre de la collection Petit Nathan est à retrouver dans ce nouvel ouvrage adorable. Les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir la jungle, en suivant un petit jaguar, qui de bon matin va se promener pour rencontrer ses voisins animaux. Une balade durant laquelle, il va découvrir des singes amusants, des toucans et perroquets chanteurs, des paresseux en train de paresser, ainsi que de plus petites bêtes, comme des papillons, des grenouilles et des caméléons. Le texte est très simple et court, une à deux phrases à chaque double page, qui présente une belle et grande illustration. Quelques dorures, rainures et feutrines viennent apporter de la texture, invitant les enfants à toucher et ressentir du bout des doigts. Le dessin est rond, simple, doux, expressif, proposant un univers coloré et joyeux.

Regarde dans la jungle est un nouveau titre des éditions Nathan, pour les tout-jeunes enfants, dès 6 mois, qui propose un album texturé, à toucher, avec une histoire simple et captivante, pour découvrir les animaux de la jungle.