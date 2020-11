Labyrinthus – #2 : La machine – Éditions Glénat – BD 

Partagez





Labyrinthus est une nouvelle série Sci-fi aux Éditions Glénat, dont le premier tome intitulé : Cendres, est paru en Août dernier. Seconde partie, La machine, à suivre depuis le 21 Octobre !!

Lorsqu’un satellite de Mars, Phobos, « décroche » de son orbite en l’an 2057, une vague de panique s’empare de l’humanité tout entière. Car, sur Terre, d’étranges tornades apparaissent, répandant une cendre toxique, annihilant une partie de la population.

Le décor :

Mission spatiale sino-russe en direction de Phobos …. Devancée par la mission américaine, ils accusent leur mauvaise « réputation » mondiale, d’avoir joué un rôle contre les aides extérieures pour leur avancée !!! Mais, l’heure n’est plus aux chamailleries politiques. Il est temps de débarquer sur Phobos, et de suivre les pas des Américains.

Devant eux, se dresse une effrayante structure extra-terrestre. A l’intérieur, la première équipe avance : scanners biométriques enclenchés, analyses de toutes les données possibles afin de comprendre au mieux cette “architecture”, qui semble s’adapter aux nouveaux arrivants. Les six membres de l’expédition commencent à ressentir des sortes de vibrations dans la structure. Tandis que Jacoby, l’autiste du groupe, rentre en crise, une forme se détache du “mur” et déchiquète l’un d’eux …

Plus bas, sur Terre, les chiffres confirment les dégâts occasionnés par cette « cendre ». Chacun y va de son interprétation personnelle, et extrapole sur le sujet. Chacun attend aussi des réponses …

Le point sur Labyrinthus chez Glénat :

Lorsque nous avons découvert le premier tome de Labyrinthus, les lecteurs savaient qu’ils leur faudraient attendre des explications à ce chaos. Voila chose faite avec ce second tome ! Christophe Bec nous ouvre les portes des énigmes de son scénario oppressant !!! On découvre, comme les personnages, au fil des pages, entre scènes glauques et hémoglobine jaillissante, un nouveau « monde » imbriqué !! Le lecteur évolue dans une sorte de labyrinthe, (tout s’explique, surtout le titre !!), au propre comme au figuré, car les persos sont également confrontés à eux mêmes. Avec une mission composée de protagonistes aussi éclectiques qu’excités. D’ailleurs, chacun d’eux est stéréotypé à fond, et bien évidemment, on a droit au stress ambiant et aux “guéguéres de savoir”. (Je sais pas vous, mais, il m’a semblé reconnaitre de grandes similitudes scénaristiques avec le film « Cube »: une équipe, un labyrinthe, un autiste, une confrontation psychologique personnelle …. Allez savoir !!)

Côté illustrations, Fabrice Neaud et Simon Champelovier nous collent direct dans l’ambiance. Les décors sont fantastiquement aériens, surtout pour les pleines pages où le lecteur est totalement immergé entre les graphismes et les couleurs !!! Les personnages sont réalistes, expressifs.( Hanna Shaw m’a vaguement rappelé Rosy de Palma ?? C’est ça ??) .

Conclusion :

Que dire … je reste circonspecte. Labyrinthus aux Éditions Glénat, est une série thriller/ sci-fi agréable à découvrir, ne serait ce que pour les graphismes incroyables proposés par les auteurs. Un second tome qui répond à la plupart des questions posées dès le départ. Où cela va-t-il nous mener pour le prochain tome ??? Ce sera la surprise !!