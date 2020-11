Martinique : Attention Fragile

A la Martinique, les pluies de novembre 2020, ont été une véritable catastrophe naturelle. Les intempéries ont entrainé de nombreux dégâts sur les routes et les habitations du Nord atlantique. Dans un point de vue paru dans le quotidien France-Antilles Martinique, un habitant de l’île témoigne, appelant les maires, les élus et les services de l’état à davantage de prévention et de responsabilité en matière d’urbanisme et de respect de l’environnement.

ATTENTION FRAGILE

Glissements de terrain, routes détruites : les images sont spectaculaires. Ces jours derniers, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux nous ont tous frappés : les dégâts sont considérables, après ces fortes pluies qui viennent de toucher la Martinique.

Le mauvais temps assez exceptionnel est certes à l’origine de ces catastrophes localisées qui ont contraint, dans plusieurs communes de l’île, des familles à abandonner, dans la douleur, leur maison rendue parfois à jamais inhabitable.

Mais il y a plus. Des « journalistes » d’occasion révèlent l’existence ici ou là de constructions collectives, terminées ou en voie d’achèvement, dans des zones où la dangerosité est connue, voire reconnue par les documents d’urbanisme officiels, qu’il s’agisse de PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) ou encore de PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Les règles existent, pourtant, qui sont faites, non pour nous embêter, mais pour assurer la préservation des espaces naturels, ou encore un minimum de sécurité individuelle et collective.

Mais, nous le savons bien, au pays du « débrouilla pa péché », les maires aussi savent fermer les yeux et les services de l’état regarder à côté.

En Martinique aussi, maîtriser l’urbanisme et l’aménagement du territoire est une nécessité.

Oui, les terrains glissent sous l’effet de la pluie ! Et si ce phénomène était naturel ?

Et s’il fallait désormais éviter de construire n’importe où, dans n’importe quelles conditions ?

Jean-Pierre MAURICE