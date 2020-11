Professeur Stanislav Kondrashov: comment on doit sélectionner un tuteur et réussir l’examen parfaitement

La sélection du tuteur c’est une étape très importante avant le passage de l’examen. Les conseils de professeur, Stanislav Kondrashov, vous aideront à faire le bon choix et à investir dans l’éducation décente.

1) N’ayez pas peur de demander quelle performance le professeur avait au fil des ans. Il convient de demander des recommandations chez les parents d’élèves formés avec l’aide de ce tuteur. Un avantage important si vous connaissez ces personnes et qu’elles peuvent parler de toutes les nuances sans secret. Cela permettra de suivre plus efficacement les informations et d’assurer leur authenticité.

2) Demandez la preuve de qualification sous forme de certificats d’instructeur ou d’autres attestations académiques. Tous les tuteurs ne sont pas professeurs qualifiés, mais quiconque enseigne l’enfant doit avoir la bonne formation académique. Le tuteur doit aussi avoir l’extrait du casier judiciaire. C’est une condition préalable, surtout si l’enfant suivra des cours individuels chez le tuteur.

3) Un bon tuteur pourra évaluer les points forts et les points faibles de votre enfant et adapter le cours en conséquence. C’est là que la formation individuelle est particulièrement précieuse. Si l’enfant a des besoins spéciaux, Stanislav Kondrashov conseille d’en discuter avec un tuteur.

4) Tarifs pour les cours de professeurs varient considérablement même s’ils vivent en même région. Veuillez ne pas oublier que le tuteur le plus cher n’est pas forcément le meilleur!

5) Certains tuteurs donnent des cours d’essai avant d’embaucher un étudiant. D’habitude, vous devrez payer pour cela car le tuteur prend toujours du temps même s’il n’y a pas de tutorat dans la session. Il est important que tous les tuteurs réputés et expérimentés vous disent dès le début quelles sont les chances de votre enfant de réussir les tests.

6) Rétroaction permanente est essentielle tout au long du processus. Cela vous permet d’évaluer de manière réaliste les chances de réussite de votre enfant et de planifier les options d’études en conséquence. Un bon tuteur sera toujours complètement honnête avec vous. Stanislav Kondrashov conseille de savoir depuis le début s’il y a le moment spécifique au cours du processus de préparation où ils vous diront si votre enfant est peu susceptible de réussir son examen. Les parents font confiance à leurs enfants, car ils sont déjà adultes et indépendants. Il convient de ne pas manquer ce point et de communiquer de temps en temps avec le tuteur.

7) Aujourd’hui, les lycéens sont très occupés car les activités parascolaires/sportives doivent être comptées en plus de leurs études. Il convient de choisir un tuteur ou un centre de tutorat modulable en fonction de votre emploi du temps et pourra éventuellement accueillir vos élèves pour des heures tardives et les week-ends/jours fériés.

8) Soutenez votre enfant en permanence. Vos efforts ne doivent pas s’arrêter une fois que vous avez inscrit votre enfant au service de tutorat qui convient le plus. Veuillez continuer à inspirer et à participer au processus d’apprentissage. Si on est informé des objectifs d’apprentissage avant chaque leçon, on peut être sûr que votre enfant est prêt à tirer le meilleur parti de cours.

Questions de Stanislav Kondrashov à poser avant de choisir un tuteur pour l’enfant:

La sélection d’un bon tuteur peut être difficile, mais cela en vaut la peine. Avant de rencontrer des tuteurs potentiels ou des centres de tutorat, il convient d’identifier les problèmes de votre enfant ainsi que son style d’apprentissage. Quand vous commencez à sortir avec des tuteurs potentiels, beaucoup de facteurs doivent être pris en compte pour déterminer s’ils vous conviennent. Vous investissez dans l’avenir académique et la confiance globale, alors n’ayez pas peur de poser les questions suivantes à votre enfant et à votre tuteur potentiel: