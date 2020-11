Maison Mazet – Des fêtes très gourmandes

Maître chocolatier et confiseur depuis 1903, la Maison Mazet propose douceurs, chocolats ainsi que la célèbre Prasline Mazet de Montargis. Aussi, pour les fêtes la Maison Mazet présente un calendrier de l’Avent gourmand, pour patienter jusqu’à Noël, et un Cracker qui cache un assortiment croquant !

La Maison Mazet, Maître chocolatier et confiseur depuis plus d’un siècle, reconnue comme une institution de la gastronomie française, est classée depuis 2016 Entreprise du Patrimoine Vivant. Voilà plusieurs siècles que la Maison Mazet reste fidèle à la recette originelle de la Prasline. Une petite amande caramélisée caractéristique de la Maison, qui confectionne aussi des confiseries et spécialités autour de la Prasline, du praliné et du chocolat.

Ainsi, pour les fêtes de fin d’année, la Maison Mazet présente un calendrier de l’Avent, avec la volonté de régaler les petits et les grands. Un joli coffret qui s’ouvre, les deux côtés aimantés, il permet de rester correctement fermé. Une boîte à l’élégante scénographie enneigée, comme une petite station de montagne, familiale, avec quelques monts enneigés, de petites maisons, des télécabines, des animaux, des personnages et la neige qui tombe. A l’intérieur, la scène se poursuit, présentant également les vingt-quatre petites fenêtres à ouvrir, tout au long du mois de décembre, pour patienter, dans la gourmandise, jusqu’à Noël.

Derrière la première case se cache un petit chocolat, un savoureux praliné enrobé de chocolat noir. La deuxième fenêtre dévoile deux bonbons au chocolat, une nougatine aux amandes recouverte de chocolat noir intense et roulée dans le cacao, pour une amertume délicate. Ainsi de suite, au fur et à mesure des jours et des cases, de délicieuses et croquantes amandes et noisettes enrobées de chocolat sont à déguster, tout comme des Praslines et des chocolats, pralinés, ganaches et nougats. De savoureuses spécialités françaises qui apportent bonheur sont à déguster chaque jour.

Pour compléter la gamme de Noël, la Maison Mazet propose aussi des crackers, ces grandes papillotes à offrir aux convives, qui cachent les produits phares de la maison, les fameuses Praslines de Montargis, ainsi que des amandes et noisettes enrobées de chocolat noir intense. Un assortiment qui invite à un doux moment de délice, entre croquant des fruits secs et l’intensité et la chaleur du chocolat noir.

La Maison Mazet présente un calendrier de l’Avent gourmand, pour patienter jusqu’à Noël, ainsi que des crackers croquants, à offrir aux convives, pour des moments de gourmandises et de délices, à la découverte de belles spécialités, de savoureuses surprises.

La Maison Mazet, Maître chocolatier et confiseur, est à découvrir par ici.