Le meilleur et le pire des styles vestimentaires dans le sport

Les champions de toutes disciplines sont des exemples pour des millions de personnes dans le monde. On les admire pour leurs qualités physiques ou mentales hors du commun, leur fair-play ou leur charisme. Souvent copiés également pour leur style vestimentaire par leurs fans, les sportifs professionnels n’ont pourtant pas toujours eu un look irréprochable. Petit tour d’horizon des disciplines les mieux et les plus mal fringuées.

Football

Le football est le sport le plus regardé au monde. Il est donc bien nécessaire que les joueurs soient un minimum présentable devant leur nombreux public, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les équipementiers font désormais de leur mieux pour confectionner des tenues on ne peut plus classe à nos footballeurs. Qu’ils semblent loin les mini-shorts Le Coq Sportif de l’époque Platini !

On se souvient notamment des maillots marinières de l’équipe de France ou encore des maillots sans manche du Cameroun parmi les plus belles réussites de ces dernières années. Pour les clubs, le Barça, l’Ajax ou encore la Juve restent parmi les maillots les plus réussis. En France, les tuniques bleu marine des Girondins de Bordeaux, surtout époque 80 avec le chevron blanc avaient un charme certain. On n’en dira pas autant des verts de Saint-Étienne ou des canaris nantais, même si tous les goûts sont dans la nature bien entendu !

Rugby

En rugby, le noir est symbole d’excellence. Quoi de plus beau qu’un maillot All-Black pour imposer force et respect ? Les triples champions du monde néo-zélandais représentent le summum de l’élégance dans le monde de l’ovalie, par leur beau jeu, leur haka et leur maillot emblématique. Le maillot vert des Springboks sud-africain, fait quant à lui un peu trop treillis de chasseur pour dégager la même puissance évocatrice. On lui préfère le ciel et blanc des pumas argentins, ou celui du club parisien du Racing qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

Si Paris est la capitale de la haute couture, on se demande qui habille les joueurs du Stade français. L’autre club de la capitale nous a habitués à des accoutrements tellement excentriques que même ses joueurs préfèrent poser nus comme des vers dans leur désormais célèbre calendrier.

Poker

Le poker doit-il être considéré comme un sport ? Oui, si l’on se fie à ses participants qui aiment mettre en avant les talents de stratégie et l’esprit de compétition nécessaires pour briller dans cette discipline en vogue. Les joueurs de poker ont, contrairement aux skateurs, ou aux surfeurs, un look difficile à identifier en ceci que l’on y trouve un peu de tout et n’importe quoi.

Entre les joueurs affublés d’une capuche, ceux qui arborent le bon vieux chapeau de cow-boy comme au cinéma en passant par les amateurs de T-shirts de hockey bariolés XXL, poker et style vestimentaire ne font pas toujours bon ménage, même si certains pros mettent un point d’honneur à se vêtir sur leur trente-et-un en cas de tournoi à Vegas.

Tennis

Le classicisme a longtemps régné dans le tennis. On se souvient des tenues ennuyeuses de Borg ou McEnroe, et plus récemment, de l’allure coincée des joueurs français de Coupe Davis, endimanchés dans leurs complets Lacoste. André Agassi a été le premier à mettre un coup de pied dans la fourmilière avec ses shorts en jeans, et ses T-shirts fluorescents (et on le sait maintenant, sa perruque) qui allaient devenir sa marque de fabrique.

De cette audace mémorable naîtra une mode qui néanmoins n’allait pas passer le cap du 21e siècle. Le Kid de Las Vegas a ensuite passé la main au gang des casquettes à l’envers (Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Gasquet à ses débuts), puis au Marcel de Rafa Nadal qui, en revanche, n’a pas fait beaucoup d’émules. Il faut dire que niveau tour de biceps, le « Taureau de Manacor » n’a jamais eu beaucoup de concurrence.

Cyclisme

Le cyclisme professionnel a toujours eu un statut particulier dans le sport, avec des équipes portant le nom et les couleurs de leurs sponsors. Avec des combinaisons souvent très bariolées et parfois embarrassantes à porter. Certes, les plus anciens se rappellent des superbes maillots emblématiques de la Molteni de Merckx ou des Peugeot de Thévenet. Dans les années 1980, la tenue de l’équipe La Vie Claire de Hinault dirigée par Bernard Tapie s’inspirait des tableaux de Piet Mondrian.

Parmi les plus gros ratés vestimentaires du vélo, difficile d’oublier le très moche maillot de l’équipe Z de Greg Lemond (avec laquelle il remporta toutefois un Tour de France en 1990) ou encore les bleus de travail de l’équipe Castorama du regretté Laurent Fignon.