Comment trouver l’amour lors d’une pandémie

La pandémie de COVID-19 a bouleversé notre quotidien ainsi que notre rapport aux autres. Nous vous dévoilons les nouvelles règles de séduction en période de pandémie.

Les interdictions ont ralenti la romance :

Alors, dans un contexte de confinement et de distanciation social, comment arriver à faire une rencontre sérieuse et trouver l’amour ?

Nous n’allons pas mentir, la pandémie de COVID-19 a ralenti nos ardeurs à profiter de la vie. Et les mesures de sécurité prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus nous ont aussi de plus en plus isolés les uns des autres.

Alors, comment rencontrer en 2020 l’amour lorsque nous sommes confinés à la maison ? Comment échanger naturellement avec quelqu’un à travers un masque de protection ? Où rencontrer de nouvelles personnes lorsque tous les lieux publics sont fermés ?

Sans compter que nous ne pouvons plus nous toucher pour nous saluer ou nous prendre dans les bras. De plus, nous devons nous passer du gel hydroalcoolique au moindre contact avec l’extérieur. Vraiment, cette période de pandémie n’a rien de glamour et de romantique pour les rapports humains.

Cependant, même si les interdictions ont bien évidemment ralenti la romance, le sentiment amoureux reste toujours aussi ardent. Il demande juste à se réinventer dans cette période troublée où nous avons encore plus besoin d’affection.

Les connexions virtuelles ont augmenté :

Et comme l’homme ne peut vivre totalement seul, nous avons noté une forte augmentation des connexions virtuelles pendant la pandémie et notamment pendant les périodes de confinement. Eh oui, les nouvelles technologies nous permettent de garder le contact même à distance grâce à la messagerie privée, au chat et à la webcam. Et nous pouvons même rencontrer de parfaits inconnus…

Les sites de rencontres sérieuses ont vu pendant cette période d’incertitudes le nombre de leurs membres augmenter de manière vertigineuse. Ce phénomène s’explique par le fait que pendant le confinement nous disposons de beaucoup plus de temps pour échanger. Nous avons ralenti notre rythme de vie et ainsi nous sommes plus posés, moins stressés et donc plus à l’écoute des personnes avec qui nous échangeons.

Et si les connexions virtuelles devenaient les nouveaux endroits de rencontre et de séduction ?

L’intimité romantique peut exister sans contact physique :

Nous pouvons être physiquement avec une personne sans être réellement avec elle. Et être proche d’une personne sans être auprès d’elle. De là, nous comprenons aisément que l’intimité romantique ne se résume pas à un contact physique.

D’après la définition, le romantisme est ce « Qui, par nature, touche la sensibilité et l’imagination, invite à l’émotion et à la rêverie, à l’expression des sentiments ». Alors, en nous appuyant sur cette définition, nous pouvons parfaitement inviter à l’émotion et à la rêverie sentimentale notre belle à travers nos missives envoyées dans sa messagerie privée.

Ce qui compte avant tout est d’avoir du temps pour être complètement à l’autre. Se donner et se dévoiler à travers des mots crée parfois beaucoup plus d’intimité et de confiance qu’un baiser non vraiment désiré.

Ainsi, les connexions virtuelles invitent à prendre le temps de se dévoiler en toute sincérité et sans le moindre artifice visuel. Nous laissons place à notre imagination, notre créativité et les mots font vivre ardemment notre être intérieur pour révéler au final plus de profondeurs dans les échanges et les sentiments.

Essayez d’être généreux à distance :

Et même à distance, prenez soin de votre nouvelle rencontre virtuelle. N’hésitez pas à prendre régulièrement de ses nouvelles. Faites-lui un petit « coucou » pour savoir s’il ou elle a bien dormi. Envoyez-lui une petite pensée. Partagez votre quotidien, vos activités de la journée.

Toutes ces attentions renforceront les liens naissants entre vous et votre nouveau partenaire. Alors, ne soyez pas avare en partage. Ouvrez-vous à l’échange de mots et osez révéler une partie de votre quotidien.

Faites passer les chats vidéo à un niveau supérieur :

Et comme nous ne pouvons plus nous rencontrer aussi facilement qu’avant dans un café autour d’un verre ou dans un restaurant autour d’un bon repas, utilisez la webcam comme outil de votre première rencontre.

Préparez-vous comme pour votre premier rendez-vous. Mettez-vous à votre avantage. Regardez son profil avant la rencontre par webcam afin d’avoir des sujets de discussion. Et pourquoi ne pas boire un verre ensemble par caméra interposée ? La webcam vous permettra d’entendre la chaleur de la voix de votre partenaire. De le voir aussi, ainsi que sa gestuelle. La caméra devient un outil incontournable pour vaincre la solitude du confinement et pour continuer à faire de belles rencontres.

Et vous pouvez renouveler les rencontres par webcam en partageant une activité commune comme un jeu, une activité artistique ou culinaire. Pourquoi ne pas écouter de la musique ensemble, ou lire un livre à haute voix ?

La distance demande d’être créatif et ingénieux. Mais les moments magiques et amoureux existent toujours.