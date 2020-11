Réaliser son propre compost : les conseils de Gilles Berdugo

Puisqu’un jardin produit beaucoup de déchets, vous devez bien trouver un moyen de vous en débarrasser. Nombreux sont ceux qui choisissent de le faire en les emmenant à la déchetterie. Toutefois, il existe une manière plus écologique de procéder. Vous pourriez en effet les réutiliser pour faire votre propre compost. Cela vous permettra de profiter d’un engrais de qualité pour faire pousser vos plants.

Choisir le bon équipement

Avant toute chose, vous devez vous assurer de choisir le matériel adéquat. En effet, si ce n’est pas le cas, votre compost maison risque d’être trop sec ou trop humide, mais il peut aussi rencontrer des difficultés à se décomposer ou dégager une odeur très désagréable. Les conseils de Gilles Berdugo vous aideront à savoir comment doit se présenter votre installation. Avant toute chose, vous devez prévoir un grand bac disposant d’un couvercle. Ce dernier permettra de protéger le compost des intempéries.

En outre, il ne doit pas disposer de fond. En effet, les déchets de votre compost doivent toujours être en contact avec le sol. Il est également important de le placer au soleil. Vous pouvez même prévoir un deuxième bac. Ainsi, un d’entre eux permettra de stocker les déchets en cours de compostage alors que l’autre contiendra le compost prêt à être utilisé. Enfin, vous devez vous assurer de pouvoir facilement accéder à votre ou vos bacs de compost afin de pouvoir facilement les remplir ou les vider, par exemple en utilisant une bêche.

Fabriquer son compost

Avant toute chose, il convient de bien distinguer le compost et le terreau. Ce dernier est en effet une sorte de sol meuble dans lequel on peut faire pousser directement des plantes. Il est très riche en humus. De son côté, le compost est composé de différents déchets du jardin et de la maison et sa composition est bien plus équilibrée entre déchets verts et bruns. Il permet d’enrichir la terre et de la rendre plus fertile.

Toutefois, pour que ce soit le cas, ce dernier doit tout de même être fabriqué de manière adéquate. Vous pouvez y déposer la plupart des déchets de votre jardin. Cependant, ces derniers doivent être de petite taille. Il peut donc être intéressant de se fournir également un broyeur qui permettra de vous occuper de la taille de vos déchets. En outre, il peut être intéressant d’alterner les couches de déchets verts et bruns, c’est-à-dire de déchets frais et séchés. La proportion entre les deux types de déchets doit être relativement équilibrée, l’idéal étant de disposer de 40% de déchets verts et 60% de déchets bruns. En règle générale, la formation du compost prend entre 4 et 6 mois, mais elle peut parfois être un peu plus longue.

Ce qu’il est possible de mettre dans son compost

Différents déchets peuvent trouver leur place dans votre compost. Ils peuvent aussi bien être issus de votre jardin que de vos déchets domestiques organiques. Bien évidemment, vous pouvez y mettre vos feuilles, du gazon ou la taille de vos plantes. Toutefois, vous pouvez également y ajouter des déchets issus de votre cuisine, notamment le marc de café, des sachets de thé usagés ou des épluchures de fruits et de légumes. La variété des déchets est très bénéfique à condition de respecter l’alternance entre déchets verts et bruns.

Surveiller l’évolution de son compost

Une fois votre compost formé, vous devez vous assurer qu’il évolue parfaitement et qu’il puisse finalement être utilisé efficacement. Pour cela, vous devez notamment surveiller son odeur qui permet de témoigner de la manière dont il évolue. Par exemple, s’il a une odeur assez forte, similaire à celle d’un œuf pourri, vous devez le retourner. C’est en effet qu’il ne contient pas assez d’air ou trop de déchets verts.

Toutefois, s’il n’a aucune odeur, c’est que les déchets sont en train de fossiliser, parce qu’ils manquent d’eau. Vous devez alors l’arroser. Ces vérifications peuvent être effectuées dès la deuxième ou troisième semaine. Au bout d’une dizaine de semaines, une vie microbienne se développe et ce sont les déchets rejetés par ces organismes qui auront un effet fertilisant. Lors de cette période, la température a tendance à baisser alors qu’un feutrage blanc apparait. Enfin, au bout de six à douze mois, l’activité microbienne diminue. Le compost est alors plus fertilisant et dispose d’une meilleure rétention d’eau.

En conclusion

Il est très facile de produire soi-même son compost. Pour cela, vous devez avant tout prévoir le bon équipement, c’est-à-dire un ou deux bacs couverts et sans fond. Vous devez également prendre soin de choisir les bons déchets, notamment en alternant les déchets verts et bruns. Il faut aussi vous assurer que votre compost se développe correctement, notamment en surveillant son odeur : si elle l’odeur est particulièrement forte, vous devez retourner votre compost alors qu’en cas d’absence d’odeur, vous devez l’arroser. En général, il peut être utilisé au bout de 4 à 6 mois, mais cela peut être plus long.