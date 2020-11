Cultures Connexion : L’agence de traduction

Cultures Connexion est une agence reconnue, spécialisée dans la traduction et l’interprétation. Forts de nombreuses années d’expérience, nous mettons notre savoir-faire au service de vos projets de traduction et d’interprétation en France comme à l’international.

Agence de traduction et d’interprétation professionnelle

Notre agence propose des services de qualité, dédiés au commerce international. Notre but principal est de contribuer activement à votre succès et à votre expansion. Nous avons également à cœur de remettre des traductions et interprétations personnalisées qui améliorent la qualité des langues traduites ainsi que les idiomes de votre prospect. Grâce à nos multiples réseaux de traducteurs qualifiés, nous vous accueillons tout au long de votre démarche vers votre réussite à l’international, puis traduisons avec efficacité les différents documents : que ce soit des documents commerciaux, juridiques ou techniques.

Un service spécialisé pour un rendu de qualité

Nous travaillons tous les jours avec plusieurs entreprises françaises et à l’international dont les documents multilingues nécessitent une véritable rigueur. Nos experts sont choisis avec la plus grande attention pour respecter tous les codes de votre secteur et améliorer l’image globale de votre entreprise. Nous veillons aussi à ce que notre agence de traduction vous apporte une indéniable valeur ajoutée dans chacun de nos services linguistiques offerts avec au moins 300 langues disponibles.

Profitez du meilleur de la technologie

Quel que soit le secteur d’activité, votre compétence multilingue sera continuellement à la hauteur des moyens déployés afin de traduire de manière efficace l’intégralité de vos contenus. Au sein de notre agence Cultures Connexion, nous associons le savoir-faire humain à l’intelligence artificielle pour vous proposer des services de traduction professionnels dans toutes les langues. Cette méthode nous permet de répondre instantanément à toute commande.

Du contenu éditorial à la documentation technique

Profitez d’un large panel de services adaptés en fonction de votre secteur pour une meilleure compréhension dans les langues sources comme dans les langues cibles. Que ce soit pour de la traduction de document juridique ou la création du contenu web multilingue dans le secteur de marketing, nous prenons en considération l’ensemble de vos supports. Les professionnels se tiennent ainsi à votre disposition et vous guident pendant toute la durée de votre projet.

Rédaction d’actes de colloque et de conférence, des transcriptions irréprochables dans les délais convenus. Toutes nos synthèses et nos comptes-rendus sont soigneusement rédigés par des experts et sont relus et corrigés par des traducteurs agréés.

Besoin de services d’une agence de traduction et d’interprétation ?

À chacun son rôle, concentrez-vous davantage sur votre cœur d’activité et bénéficiez ainsi des services d’experts linguistiques afin de toucher vos clients partout dans le monde. Du besoin de traduction et d’interprétation d’un document de qualité au projet d’expansion à l’international demandant des services de traduction dans différentes langues pour divers types de supports, Cultures Connexion saura répondre à votre attente.