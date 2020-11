La marque Mon masque de France accompagne chacun à appréhender cette crise sanitaire, en proposant des masques en tissu, pour tous les membres de la famille. Des masques à l’effet antiviral, une technologie qui détermine l’aspect virucide des produits textiles.

Le masque est désormais un incontournable pour tous. Adultes et enfants doivent porter chaque jour, au travail, dans les transports en commun, dans les magasins et encore à l’école, des masques. Une protection essentielle face à la Covid-19, qui fait partie des gestes barrière à appliquer. Des masques esthétiques, adaptés aux adultes, comme aux enfants, en tissu, donc réutilisable, écologique et économique.

La marque présente une gamme variée de teintes de tissus, pour un choix multiple, mais également à travers trois types de modèles, soit classique, ergonomique et exclusif. Des pochettes et trousses sont également assorties aux masques, pour les ranger, ou remiser carte d’identité, clefs et téléphone. Des masques 100% coton ou 100% lin, avec des motifs variés, portant chacun des noms de villes, régions ou territoires français.

Mais plus encore, l’entreprise française utilise les propriétés anti-virus et anti-bactériennes de l’argent, pour confectionner ces masques, trousses et pochettes coordonnées. Une promesse de protection supplémentaire, avec ces technologies scientifiques appliquées aux produits textiles. La Viroformula a donc été testée effective à 99.9% contre le SARS-CoV-2, virus à l’origine de Covid-19. Un effet anti-viral rapide, qui est démontré en moins de cinq minutes d’utilisation. Une technologie qui est aux normes, et détermine l’aspect virucide des produits textiles, à travers des tissus légers et de qualité. Les masques sont confortables, ils peuvent être lavés jusqu’à 30 fois, à 40°C en cycle court, permettant ainsi, avec le temps d’être plus économiques, et surtout plus écologiques.

Mon masque de France est un masque élaboré avec la technologie textile Viroformula, anti-virale et anti-bactérienne. Des masques avec une fabrication française, de qualité, autant pour les adultes que pour les enfants, en ces temps de crise sanitaire, où il est essentiel de se protéger et de protéger ses enfants. La gamme écologique et économique présente trois modèles de masques, dont notre préféré, le Classique !

Mon masque de France est à retrouver par là.