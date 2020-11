Altearah Bio – Le rituel Bulle de Pureté

Altearah Bio est une marque française d’aroma-cosmétiques biologiques, associant les actifs bienfaisants des huiles essentielles. C’est dans ce contexte difficile, où l’inquiétude règne, la négativité et le changement profond, que la marque Altearah Bio propose un rituel pour notre intérieur et pour soi-même, Bulle de Pureté.

Marque française d’aroma-cosmétiques biologiques depuis 20 ans maintenant, Altearah Bio, conçoit et fabrique des produits de bien-être et de soins du corps et du visage. Le concept est original, il associe les couleurs et les actifs bienfaisants des huiles essentielles. Ainsi la méthode de soins est basée sur les vertus de l’aromathérapie, l’olfactothérapie et la chromothérapie. Les produits bio sont également déclinés en émotions, couleurs, inspirants pour le corps et l’esprit.

C’est ainsi qu’a été pensé le soin rituel Bulle de Pureté, qui se compose de trois produits, pour se sentir mieux chez soi. Un foyer, comme un spa avec un rituel d’accueil pour la maison. Une solution, pour se sentir bien naturellement, avec un concept basé sur la chromothérapie, l’aromahtérapie et l’olfactothérapie, qui se fait avec trois soins, trois produits pour installer le bien-être dans notre intérieur et dans notre vie.

Il faut, tout d’abord vaporiser, près de l’entrée, vers les manteaux, vestes et chaussures, une douche énergétique, aromatique et énergisante de parfum de soin Blanc Pureté. Un soin qui se compose de différentes huiles essentielles, comme TeaTree, Cèdre et orange douce, qui va détoxifier, nettoyer et vitaliser, purifier et régénérer le corps et l’esprit.

Le deuxième soin, de couleur argent, pour la réparation et la restructuration, est un petit flacon, avec une bille, pour appliquer sur les poignets, se parfumer en massage, localement. La formule contient des huiles essentielles d’Hélichryse, de Géranium et de Lavande, elle permet de combattre la nervosité, et de se réparer après un choc physique ou mental.

Enfin, le troisième geste va être de vaporiser le parfum de soin Emeraude, dans la pièce à vivre, pour pouvoir respirer profondément et s’oxygéner. La formule est composée d’huiles essentielles de Pin, Citron et Eucalyptus, aidant à reprendre son souffle, à se relaxer et à revenir à soi.

Ainsi Altearah Bio présente trois soins, à base d’huiles essentielles, qui, réunis offre un rituel bienfaisant, pour se sentir bien dans son corps et dans son habitat, en ces moments particuliers, où l’on est obligé de rester confiné. Un rituel plaisant, olfactif, qui permet de se sentir mieux et apaiser.

La marque française d’aroma-cosmétiques biologiques Altearah bio est à retrouver par ici.