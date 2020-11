Comtesse du Barry plus que jamais présente pour Noël 2020 !

Comtesse du Barry réserve toujours de belles surprises gustatives à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année encore, elle propose des coffrets qui feront de belles idées de cadeaux à envoyer à nos proches pour Noël.

L’épicerie fine Comtesse du Barry sait se démarquer par ses propositions de mets raffinés qui présentent bien dans nos assiettes. Nous avons pu découvrir l’un des coffrets faisant partie de la boutique de Noël, à savoir l’élégant « Bloc de foie gras d’oie du sud-ouest et chutney ».

Le coffret « Bloc de foie gras d’oie du sud-ouest et chutney »

Nous avons apprécié l’esthétisme des différents coffrets proposés par Comtesse du Barry. Et celui-ci ne fait pas exception. Il se compose donc d’un foie gras d’oie (100 g) et d’un chutney de fige (27 g). Les deux produits sont glissés dans une boîte coulissante, joliment décorée pour l’occasion, avec ces arbres de Noël aux couleurs étincelantes. Le foie gras est une valeur sûre chez Comtesse du Barry qui propose d’ailleurs toute une sélection de coffrets sur le thème. Difficile de ne pas trouver son bonheur !

Et pour ceux qui n’aimeraient pas le foie gras, Comtesse du Barry a pensé à d’autres coffrets cadeaux à déguster pour moins de 20 €. Vous retrouverez ainsi une sélection de miels savoureux, de confitures exquises, de desserts gourmands ou encore de tartinables pour l’apéritif. De quoi émoustiller nos papilles de l’entrée au dessert !

La marque a également pensé aux plus gourmands avec son calendrier de l’Avent 2020 qu’il est encore temps de vous offrir. De couleur rouge, il est somptueux et réserve de belles surprises chocolatées aux plus gourmands.

Si vous recherchez un cadeau à faire à vos proches, n’hésitez pas à commander en ligne. La livraison est offerte en France avec le code 2FETES. Prenez bien soin de vous !