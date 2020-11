Je lis avec Splat – Deux nouveaux titres à découvrir

La rentrée de Splat et Range ta chambre, Splat ! sont deux nouveaux titres de la collection Je lis avec Splat, des éditions Nathan. Des petits romans, parus en septembre 2020, pour les jeunes lecteurs qui débutent en lecture.

C’est le jour de la rentrée ! Splat est ravi et heureux, sur le chemin de l’école, il est tout souriant. Mais sur le chemin du retour, le soir, Splat est triste. Son sourire a disparu. La maîtresse a déjà donné des devoirs à faire ! Le petit chat doit apporter un souvenir de vacances en classe, mais il ne sait pas quoi choisir.

Aujourd’hui, Papa et Maman ont décidé de ranger la maison. Papa est organisé et explique que tout le monde doit participer. Aussi, Papa donne une liste de tâches à faire à Splat. Le petit chat a pour mission de faire son lit, ranger ses jouets et arroser sa plante.

C’est un plaisir, pour les jeunes lecteurs de retrouver Splat et son ami Harry souris, pour de nouvelles aventures qui ressemblent à leur quotidien. Les deux petits romans offrent des niveaux de lecture différents, pour le milieu et la fin du CP. Les enfants vont retrouver les sons qu’ils apprennent en classe, tout comme les mots outils. La mise en page et le texte sont travaillés, pour aider les jeunes lecteurs dans leur apprentissage et leur offrir toutes les clés pour réussir à lire seul. Ainsi les liaisons sont indiquées et les lettres muettes sont grisées. A la fin du livre, les enfants vont pouvoir retrouver, dans la boîte à mots, les mots qu’ils ont appris dans l’histoire. Des illustrations colorées et amusantes accompagnent parfaitement les récits.

La collection Je lis avec Splat, des éditions Nathan, se complète avec deux nouveaux titres, dans lesquels les enfants vont pouvoir retrouver leur héros pour des aventures du quotidien, et commencer à apprendre à lire tout seul.