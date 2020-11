Cluizel : Des chocolats gourmands à offrir à ses proches pour Noël

Parmi les chocolatiers qui nous suivent chaque année pour les fêtes, il y a le grand Cluizel. Séduits par le calendrier de l’Avent, nous avions envie de vous présenter plus longuement la collection de Noël 2020. Vous allez l’adorer !

Cette année, les fêtes ne ressembleront à aucune autre, c’est certain. Et ce n’est pas parce que nous allons passer Noël en comité restreint qu’il faut oublier de se faire plaisir et de profiter de chaque instant. Et que serait la magie de Noël sans une sélection de chocolats gourmands à déguster ? Cluizel surprend avec les décors festifs qui habillent ses coffrets de chocolats et qui nous embarquent à la découverte du royaume lunaire de la Manufacture.

Le coffret Royaume Lunaire Noir & Lait

Ce ravissant coffret renferme un assortiment de 28 bouchées gourmandes permettant de découvrir l’univers du chocolatier. Nous retrouvons des chocolats noirs 63 % de cacao, d’autres au lait 45 % de cacao et ivoire. Soit, le plaisir de croquer dans des chocolats aux saveurs et textures riches : ganache, praliné, nougatine, caramel, fruité, etc. Nous avons eu un coup de cœur pour les bonbons enrobés d’un délicat papier argenté et bleu qui renferment des gourmandises croquantes à souhait : des coquilles nougatines fourrées praliné enrobées de chocolats lait ou ivoire. Un délice !

Son prix : 34.25 €

Le coffret Royaume Lunaire Truffes n° 15

Nous l’attendions avec tellement d’impatience ! Les truffes proposées par Cluizel sont délicieuses, à tel point qu’il est difficile de refermer la boîte après une première dégustation. Il se compose 15 truffes gourmandes roulées délicatement à la main dans la poudre de cacao.

Son prix : 21.70 €

Les tablettes de chocolat

Celles-ci risquent bien d’être dévorées en un rien de temps. Elles sont proposées au nombre de deux. Une version au lait 45 % qui renferme un délicieux praliné croustillant rehausse par quelques notes fruitées et épicées d’orange, de gingembre et de cannelle. Quant à la version noir 72 % au praliné intense, elle est surprenante par sa force de caractère. Un délice !

Prix : 7 € la tablette.

Si vous avez envie de vous offrir du bon chocolat pour Noël, n’hésitez pas à commander votre sélection sur internet. Et pourquoi ne pas faire expédier quelques gourmandises à vos proches également. Une riche idée de cadeaux qui risque bien de réconforter le cœur des plus gourmands.