Game Box – Agents secrets à l’écran

C’est aux éditions Hugo et Cie qu’est paru, en septembre 2020, le coffret inédit de jeu Agents secrets à l’écran. Une jolie game box, pour jouer en famille ou entre amis, pour les fans du genre, qui vont pouvoir tester leur culture cinématographique, à retrouver pour Noël.

Dans la boîte, qui coulisse, comme un tiroir, se trouvent, d’un côté, des cartes Questions et de l’autre des cartes Piégés !, Sauvés ! et encore des Questions. Le règles du jeu sosnt à retrouver sur le côté de la boîte. Le but du jeu reste simple, chaque bonne réponse permet d’obtenir une carte. A la fin de la partie c’ets le joueur qui a le plus de cartes qui gagne! Les questions et autres défis se posent à tous et toutes, pour passer un moment de convivialité, en famille ou entre amis. Le coffret est pratique, pas trop grand, ainsi facile à emporter partout, pour une soirée, un week-end ou les vacances. La boîte de jeu inédit invite à tester les connaissances, sur les agents secrets du cinéma, et de s’amuser à travers des petits défis, des questions et des informations.

Le jeu offre un réel moment de plaisir, sans contrainte, pour s’amuser en famille ou entre amis, et parfaire sa culture des films et série d’espionnages. Il y a plus de 450 questions à découvrir et auxquelles répondre, mais aussi quelques défis, comme siffloter quelques génériques ou chanson culte, mimer des personnages, imiter des sonneries, déchiffrer des anagrammes, décoder de faux titres de films, chercher des intrus, retrouver le faux du vrai… Derrière toutes ces cartes, des informations sont à retrouver, invitant ainsi à parfaire sa culture, à travers des anecdotes, des références et des notes. Les agents secrets sont très variés, entre cinéma et série, il y a de quoi faire !

Agents secrets à l’écran est une game box des éditons Hugo & Cie, un coffret inédit, avec plus de 450 questions et défis, pour proposer de passer un moment convivial et culturel, autour de ces héros et héroïnes, en famille ou entre amis. Un joli coffret à retrouver au pied du sapin de Noël !