4ᵉ édition du Conviv‑Emploi : le rendez‑vous fait son retour à Haussonville

La 4ᵉ édition du Conviv‑Emploi fera son retour à Haussonville (Meurthe‑et‑Moselle) le jeudi 21 mai 2026. Organisé chaque année, cet événement de job dating favorise la rencontre entre recruteurs et habitants en recherche d’emploi. Pour 2026, la manifestation mettra l’accent sur la thématique de la discrimination au travail.

Lamia Benkortbi, Présidente du Conseil citoyen d’Haussonville, nous en dit davantage sur les enjeux de cette nouvelle édition.

Conviv’Emploi Haussonville se déroulera le jeudi 21 mai de 14 h à 16 h au centre social Jolibois. Pouvez-vous nous présenter l’événement en quelques mots ?

C’est un évènement en faveur de l’insertion professionnelle dans le quartier prioritaire Haussonville à Nancy. Un forum pour l’emploi porté par le Conseil Citoyen Haussonville et ses partenaires : l’Epicerie sociale d’Haussonville du CCAS de Nancy, l’Equipe de prévention spécialisée du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (EPS CD54) et Cité Lab. Cette année nous organisons la quatrième édition. Elle regroupe une quarantaine de partenaires (Associations, Structures de l’IAE, Entreprises, Collectivités, Institutions, Habitants, …)

À qui s’adresse le dispositif ? Quel public accueillez-vous ?

Le Conviv’Emploi s’adresse essentiellement aux habitants du quartier Haussonville ainsi que les communes voisines de Villers les Nancy, Vandoeuvre les Nancy et Laxou. Nous accueillons tous les profils (Jeunes, séniors, peu qualifiés, éloignés de l’emploi, en insertion, …)

Quels services proposez-vous?

Au sein du quartier, faire rencontrer les différents publics avec des recruteurs, des organismes de formation et des structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique) en vue de trouver un emploi, une formation ou un dispositif favorisant l’insertion professionnelle.

Quelle est la particularité de cette quatrième édition par rapport aux années précédentes?

« Pour une ville sans discrimination », c’est le slogan de l’édition 2026. Nous avons choisi avec les partenaires de traiter le thème des discriminations à l’emploi et croiser les regards des personnes en recherche d’emploi et des recruteurs. Pendant l’évènement, des interviews seront réalisées sur le thème par un groupe d’habitants, que nous avons accompagnés et préparés à cet effet. Le défenseur des droits est partenaire de cette quatrième édition.

Comment mesurez-vous l’impact du forum emploi sur les haussonvillois ?

Pour mesurer l’impact, nous proposons aux participants de remplir un questionnaire sur place. Le Conviv’Emploi est un évènement qui gagne de l’importance à Haussonville. Il est passé de 120 en 2024 à 190 participants en 2025 dont 40% d’habitants d’Haussonville. Il attire des habitants des quartiers voisins, voire des communes voisines. C’est également un moment convivial que nous passons avec les habitants et les différents partenaires. Il donne des opportunités d’emploi aux habitants.

Le mot de la fin?

Le Conseil Citoyen Haussonville est à l’initiative de ce forum depuis son démarrage en 2023. Donc initié par des habitants du quartier et organisé par tous les acteurs du quartier dans un esprit de convivialité, de solidarité et de non-discrimination.

Infos pratiques

Centre Social Jolibois . 4 avenue Général Mangin, Nancy