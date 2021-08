A Nice, le Festival Crossover sera au Théâtre de Verdure les 20 et 21 Août

Le Festival Crossover initialement prévu au Palais Nikaïa les 10 et 11 Septembre prochains est malheureusement annulé mais, bonne nouvelle, il y aura une version estivale les 20 et 21 Août, au Théâtre de Verdure, sur la Promenade des Anglais.

La programmation

Vendredi 20 Août : Bon Entendeur Dj Set / Fakear Live / Mezerg

Bon Entendeur, le trio électro formé par Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, les trois amis passionnés de musique et de culture française, nous fera danser sur son nouvel album sorti en juin dernier, « Minuit ».

Fakear dilue dans une musique limpide et puissante les genres musicaux et fera à coup sûr souffler un vent d’air frais sur cette soirée avec son nouvel album envoûtant.

Mezerg, pianiste claviériste hors pair séduira le public avec ses notes électro.

Samedi 21 Août : PLK / Vladimir Cauchemar / Euteïka

PLK, talent précoce du rap français, a déjà signé deux albums à seulement 22 ans.

Vladimir Cauchemar, le plus célèbre des masqués de la Grèce Antique, à la croisée des genres, entre tempos club et beats rap, viendra enflammer le public du Crossover.

Euteïka, lui aussi masqué, assènera ses punchlines dans une esthétique oscillant entre modernité et années 90. Son rap a deux alliés : le fond et la forme.

Les billets achetés pour les dates précédentes sont remboursables auprès du point de vente d’achat.

Tarifs (hors frais de location) : Préventes Early Birds : Pass 2 jours 35 euros – Pass 1 jour : 20 euros. Préventes Tarif normal : Pass 2 jours 50 euros – Pass 1 jour : 30 euros. Sur Place : Pass 2 jours : 70 euros – Pass 1 jour : 35 euros.

Billetterie : https://bit.ly/CO21_TDV

Remboursements : https : //bit.ly/Refund_CO21

Renseignements : billetterie /code promo détenteur billet 2020/2021 : billetterie@panda-events.com / contact@panda-events.com

Informations Pass sanitaire : il est nécessaire de présenter un pass sanitaire pour assister au Festival : certificat de vaccination de plus de huit jours ou test PCR de moins de 72 heures ou test antigénique de moins de 48 heures ou certificat de rétablissement de la Covid de plus de 15 jours et de moins de six mois.