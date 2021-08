Où acheter du Steampunk en France

Si le steampunk a vu le jour dans les œuvres littéraires de Jules Verne, il est devenu aujourd’hui un réel mouvement et fait plusieurs adeptes qu’on appelle les steamers ou vaporistes. Que vous soyez déjà un steamer ou pensiez le devenir, voici un petit guide pour vous.

Qu’est-ce que le steampunk ?

Tout a commencé dans les livres de Jules Verne. À l’époque victorienne, l’industrie a connu une révolution telle que des ingénieurs ont réussi à créer des machines spatio-temporelles pour voyager non seulement dans le temps, mais aussi à travers la planète, sur terre, sous l’eau, dans les airs et même autour de la lune. D’ailleurs, la pieuvre que le capitaine Nemo combat dans ses aventures constitue l’un des symboles du genre steampunk.

Par la suite, d’autres œuvres littéraires ont été produites dans le monde du steampunk, comme celles de H.G Wells. Mais la cinématographie n’en est pas des restes ! Vous avez déjà vu des films mettant en action des dirigeables à vapeur, engrenages, ou horloges gigantesques dans un environnement vintage ? C’est ça le steampunk ! C’est un genre à part entière, au même titre que la science-fiction ou la fantaisie. En s’inspirant de la révolution industrielle, le monde du steampunk est caractérisé d’inventions révolutionnaires et rétrofuturistes.



La mode à la steampunk

À côté des machines à vapeur rutilantes et à leurs commandes, les steamers sont habillés de vêtements à la mode victorienne, parfois un peu gothique, avec des gadgets propres à eux. On cite par exemple les lunettes google, les montres à gousset, les bagues à rouage, les chapeaux haut-de-forme, les corsets et les bottines. Tout ce qu’il y a de plus original et unique !

Vous pouvez vous en procurer dans une boutique steampunk en France, comme la Steampunk-Boutique à Paris, le Numéro 1 du steampunk en France. Vous y trouverez également des objets de décoration steampunk tels que des tableaux, des horloges ou des lampes robots, ou encore d’autres accessoires comme des sacs ou des sacoches de cuisse, des clés USB, portefeuilles, etc. Tout steamer qui se respecte devrait y faire un tour !