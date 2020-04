Airsoft : Pistolet électrique, pistolet à ressort ou encore pistolet à CO2, lequel choisir ?

Vous avez finalement décidé d’acheter votre premier pistolet airsoft ? Nos conseils sont justement là pour vous apporter ce que vous avez besoin pour ne pas vous tromper. Voici quelques astuces à retenir afin de choisir la meilleure réplique adaptée à vos besoins.

Sur quels critères se fier pour bien choisir sa réplique ?

Pistolet électrique, pistolet à ressort ou encore pistolet à CO2, lequel choisir ? Avec la grande diversité de gamme de pistolets airsoft proposée sur le marché, il n’est pas toujours facile de faire le choix correctement. C’est justement pour cette raison qu’il faut se baser sur certains critères afin de ne pas se tromper dans le choix. Entre autres, prenez en compte de votre budget, de votre style de jeu ainsi que vos caractéristiques personnelles.Ces critères peuvent être nombreux et peuvent aussi connaitre quelques différences selon les utilisateurs. C’est justement pour cette raison que vous devez faire le tri parmi toutes les productions disponibles sur le marché.

Les différents types de répliques

Si vous êtes déjà familier avec les pistolets airsoft, vous êtes le mieux placé pour savoir que 3 types de répliques existent sur le marché. Il y a dans un premier temps les répliques AEG ou automatic Electric Gun qui possèdent un mécanisme électrique propulsant les billes et sont alimentés par des batteries. C’est un très bon investissement sur le long terme, mais vous devez être attentif à l’autonomie des batteries.Ensuite, il y a les répliques à CO2 ou à gaz, qui comme leur nom l’indique propulsent les billes à l’aide du gaz ou de CO2. Ce modèle a surtout un atout de procurer du réalisme en termes de sensations. Le seul bémol avec ce type de réplique, c’est qu’ils demandent plus d’entretiens que les autres modèles.Ainsi, vous pourrez vous orienter vers les répliques Spring qui disposent d’un mécanisme à ressort. En effet, cet appareil est connu pour procurer une puissance importante.

Choisir sa réplique selon son profil en tant que joueur

Vous pourrez vous émerger totalement dans votre passion avec l’aide d’un pistolet airsoft, mais pas avec n’importe quel modèle. En effet, pour une parfaite immersion, vous devez choisir le bon réplique adaptée à vos besoins. Cela dit, vous devez poser quelques bonnes questions afin de savoir si le modèle pour qui vous craquez fera l’affaire ou non.

Dans un premier temps, choisissez votre pistolet airsoft selon votre morphologie, notamment votre taille et votre poids. Vous n’y avez peut-être pas pensé, mais il ne faut jamais oublier que vous allez devoir supporter le poids et l’encombrement du pistolet. Ensuite, prenez en compte du lieu où vous envisagez de l’utiliser. Vous avez l’habitude de jouer à l’extérieur, à l’intérieur du bâtiment ou ailleurs ? Vous devez choisir le modèle le plus adapté. Par exemple, un canon long est plus adapté à une utilisation à l’extérieur, tandis qu’un canon court sera parfait pour les utilisations à l’intérieur.Ensuite, vous devez accorder une importance majeure à votre style de jeu, vos scénarios, etc. Le choix revient totalement à vous.