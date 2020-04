Coyotes, le deuxième tome

Coyotes, la série fantastique de Sean Lewis et Caitlin Yarsky, se poursuit et se termine avec ce second tome, paru aux éditions Hi Comics, fin mars 2020. Une bande dessinée aussi sublime que puissante, entre folklore, magie et survival.

Rouge et sa grand-mère se rendent au nord, à la recherche de survivantes des attaques de coyotes. Elles ramènent toutes celles qu’elles trouvent, à la cité des Filles Perdues, qui désormais s’appelle la cité des Filles Retrouvées. Rouge met en garde sa grand-mère, quant au tabac, mais la vieille femme s’enfiche et souhaite raconter une histoire. Elle explique qu’au commencement, il y avait Gaïa et les Loups, tous aussi vieux que le temps. Les Loups vivaient dans les ténèbres, avant qu’ils ne devinssent la Terre. Gaïa émergea de la poussière et tout fut magnifique. Les Loups avaient vu croitre le monde, vu les froides ténèbres dans lesquelles ils étaient forcés d’exister. Ils voulurent tout détruire, pour que tout soit comme dans leurs cœurs, que colère, solitude et haine. Alors, ils attaquèrent les filles de Gaïa, ils violèrent et tuèrent. Les Grands-Mères furent créées par Gaïa, pour tenir les Loups à distance…

La bande dessinée est pleine de rebondissements, de découverte et de révélations. Rouge se révèle et semble bien déterminée à mettre fin aux massacres de jeunes femmes, tentant de leur venir en aide et de combattre les Loups. Les évènements s’enchainent assez vite de ce nouvel album, avec Rouge qui découvre un nouveau camp et leur façon d’agir avec les hommes, les Loups qui se mettent en place pour tout détruire et les Grands-Mères qui sentent la menace arrivée et tentent de réveiller Gaïa. Le récit est très bien découpé, l’histoire fluide et plaisante, entre légende, combats, souvenirs, magie… Le mythe prend fin, avec un combat haletant et sanglant, entre les quatre Loups et les jeunes femmes, qui tentent de sauver ce qui peut l’être. Une bande dessinée qui dénonce le mépris des femmes par les hommes, le dédain, la soif de puissance et la guerre, à travers un mythe et des croyances, un univers fantastique. Le dessin est sublime et percutant, avec un trait fluide et fin, assez détaillé, expressif et bien découpé.

Coyotes est le second et dernier tome de cette série fantastique, entre mythe et guerre, où des hommes prennent la forme de loups, pour violer et asseoir leur pouvoir sur les femmes. Un monde chaotique qui se révèle dans cette bande dessinée puissante et sublime.