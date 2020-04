Agence immobilière Levallois-Perret : pourquoi vivre à Levallois ?

Levallois-Perret est une commune des Hauts-de-Seine (92). Bordée par Clichy, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie et le 17e arrondissement de Paris, la ville s’est réinventée depuis 20 ans et séduit toujours plus d’acheteurs. Pourquoi fait-il bon vivre dans cette commune de l’Ouest parisien ? Quels sont les avantages à habiter et à investir à Levallois-Perret ? En tant qu’agence immobilière spécialiste de Levallois, on vous dit tout !

Levallois-Perret : localisation et dynamisme économique attirent

Une proximité avec Paris qui plait

La situation géographique de Levallois-Perret est un énorme atout et séduit toujours plus acheteurs. Ville limitrophe de Paris, la commune est quasiment un arrondissement de plus à la capitale. Les transports en commun constituent un facteur d’attractivité essentiel dans les grandes villes. La commune et ses quartiers sont desservis par 3 stations de métro, une gare et plusieurs lignes de bus. Les déplacements sont facilités, depuis cette proche banlieue jusqu’à Paris, mais aussi vers les villes voisines.

Un cadre de vie avantageux

La ville est reconnue pour sa qualité de vie. Elle se classe d’ailleurs 13e dans le classement des meilleures villes de France.

Les développements récents en font une municipalité propice à la vie familiale : infrastructures scolaires nombreuses, excellents équipements sportifs et culturels.

Autre point fort de la commune qui lui confère un cadre agréable : les espaces verts publics répandus. Levallois est même classé 4 fleurs au label national.

Emploi et dynamisme économique : 2 raisons de plus de vivre à Levallois-Perret

Levallois est un pôle d’emplois. Le tissu économique mélange artisans, commerçants et un large panel de bureaux du tertiaire. Ainsi, la ville s’écarte du schéma habituel des banlieues où les habitants ne travaillent pas dans leur commune de résidence. Ici, il est facile de vivre et de travailler à côté. Un avantage rare dans bien des communes françaises.

Depuis plusieurs années, les rénovations et aménagements de quartiers ont été nombreux. La croissance du secteur immobilier, avec le lancement de programmes neufs et la construction d’immeubles de standing a contribué à ce dynamisme.

Une ville animée

Le dernier élément source d’attractivité est l’animation. Les banlieues sont souvent des cités-dortoirs qui s’animent uniquement le soir aux heures de sortie de bureaux. Or, Levallois accueille au sein de son territoire de nombreuses entreprises. Restaurants, cafés et commerces restent remplis à toute heure de la journée.

Un marché immobilier favorable

Une forte demande en logement

Depuis quelques années, le marché immobilier est extrêmement tendu. La demande reste soutenue et supérieure à l’offre. Les biens vus dans les agences immobilières de Levallois-Perret, se vendent souvent en quelques jours.

Si les ventes se concluent en moyenne à 9 200 euros le m², il faut le plus souvent disposer d’un budget entre 10 000 et 11 000 € le m² dans les quartiers les plus recherchés. Évidemment, les prix varient en fonction des secteurs, le côté Neuilly-sur-Seine étant plus cher que le côté Clichy. Les fronts de Seine sont également prisés en comparaison aux quartiers plus excentrés.

Une ville qui attire les familles mais également de nombreux investisseurs

Grâce à tous ces avantages, Levallois-Perret attire les familles. Les appartements de 3 chambres, près des transports en commun et bénéficiant d’un extérieur (balcon, terrasse ou rez-de-jardin) sont les plus convoités. Des biens qui continuent à se valoriser chaque année.

Sur de plus petites surfaces, le rendement locatif est bon et le marché est actif. Investir à Levallois-Perret est un compromis peu risqué. Une revente rapide si nécessaire est envisageable.

Pour vous renseigner davantage, pensez à consulter les acteurs locaux comme la mairie ou les agences immobilières de Levallois-Perret.