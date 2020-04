Témoignage : Arrête de consommer du cannabis THC à l’aide des fleurs CBD

Aujourd’hui nous publions le témoignage de Damien qui a décidé d’arrêter de consommer du cannabis THC à l’aide des fleurs CBD.

Bonjour et bienvenue, pouvez vous vous présenter ?

Je m’appelle Damien j’ai 27 ans et je réside en Bretagne.

Pouvez-vous nous raconter globalement votre parcours

J’ai été pendant de longues années un consommateur de cannabis THC. Plus le temps passait et plus je ressentais certains effets négatifs en consommant du cannabis. Il était pour moi difficile de me lever le matin et une fois sur cinq je faisais un bad trip. Je cogitais beaucoup, j’étais mal dans ma peau et j’avais de plus en plus de mal supporter la gamberge et paranoïa que me procurait le cannabis.

Mais en même temps j’aimais beaucoup le fait de fumer, le goût de la plante et le caractère convivial de cette activité quand je fumais avec des copains.

Comment et pourquoi êtes-vous passé du THC au CBD ?

Mon expérience avec le CBD est très récente. A la mi-mars en pleine épidémie de coronavirus en France je me suis retrouvé comme tout le monde confiné chez moi.

Ce confinement a fait qu’il m’était impossible de me fournir en cannabis THC, étant donné que je l’achetais au marché noir. J’ai pensé pendant un moment arrêter totalement d’en consommer et je suis tombé sur un site internet où j’ai pu acheter des fleurs de CBD



Pouvez-vous nous raconter votre expérience avec le CBD ?

Je dois avouer que j’étais plutôt sceptique au début je m’attendais à fumer du foin (lol). J’ai testé de la même façon que j’avais l’habitude de faire c’est-à-dire en joints. J’ai vraiment été agréablement surpris par plusieurs choses.

Déjà la qualité et le goût étaient incroyables et j’avais l’impression de fumer de la vraie. Ensuite l’effet correspondait exactement à ce que j’attendais c’est-à-dire une légère relaxation et absolument aucun sentiment de gamberge. Pas de paranoïa pas de bouche pâteuse, uniquement les effets que je recherchais, j’étais relaxé et absolument pas “défoncé”.

Après le confinement pensez-vous continuer le CBD ou allez-vous revenir au cannabis THC ?

Ce test a été très concluant pour moi j’ai trouvé exactement ce qu’il me fallait. Peut-être que je reviendrai occasionnellement du cannabis THC mais je pense que le CBD à fumer va faire partie de ma vie pour la suite.

Avez-vous autre chose à ajouter ou quelque chose à partager ?

Juste dire à tous ceux qui sont dans la même situation que moi de ne pas hésiter. J’ai plusieurs potes qui ressentent les mêmes effets négatifs avec le THC et je leur ai déjà conseillé d’essayer le CBD.

Je pense que fumer du CBD et une très bonne manière de se sevrer du cannabis THC. En tout cas pour moi ça a fonctionné et je ne peux que le recommander.