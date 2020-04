Apocalypse selon Lola : La bombe graphique chez Akiléos !

Il vous faudra attendre le mois de Mai, pour voir se préciser la date de sortie exacte de cette BD … inqualifiable (au départ 27 Mai) !! « Apocalypse selon Lola » aux Éditions Akiléos est un one-shot, sci-fi/fantastique destiné à un public ado/adulte !! On parle d’une prostituée, abusant de toutes sortes de drogues, qui se retrouve un jour, au fil de ses histoires de cul, enlevée par des extra-terrestres puis, détentrice d’un savoir secret. Vous voilà prévenus !! (! sexe/drogue/physique quantique ! )

Le décor :

Une scène d’AVP … des flics, une camionnette complètement explosée sur le bord de la route. Ses occupants, presque atomisés. L’un d’eux a fini sa course dans un arbre. Personne ne s’en plaindra, les flics ont déjà l’identité d’un des deux hommes : un proxénète et vendeur de came réputé !!! Mais, un troisième intervenant arrive avec un sac à main, trouvé un peu plus loin. Dedans, le passeport d’un certaine Lola Sandra Maria, prostituée notoire. Il s’agit à présent de la retrouver…

Un autre endroit, un autre moment … une capsule au milieu de plusieurs autre dans l’espace. On retrouve Lola, en compagnie d’un « Ségoléen », extra-terrestre difforme, en pleine négociation sexe contre nanopsules, histoire d’enrichir ses neurones de toutes sortes de connaissances dont elle manque …

Puis, le néant. Elle est là nue, avachie sur un canapé; une brigade spéciale vient juste de mettre la main sur la « cible » !!!!! Le début d’un interrogatoire dont l’issue invraisemblable va générer une série d’explosions et de révélations !!!

Le point sur la BD :

L’auteur Arthur Qwak ne nous avait pas habitué à ce genre de scénarios, ni de BD !!! Voui, parce qu’avec un titre comme « Chasseurs de Dragons » par exemple, on peu pas comparer !! Ici, c’est littéralement une explosion graphique et scénaristique qu’on découvre dans cette édition 2.0 de l’histoire de Lola, sa protagoniste phare !!! Les Éditions Akiléos et l’auteur, dépoussièrent et enrichissent l’édition initiale, qui devient : Apocalypse selon Lola. Couleurs, dialogues, et bonus viennent enrichir ce scénario complètement dingue !!!

Et pour cause, une « héroïne » aussi perchée qu’une « Tank Girl », et aussi, « légère » qu’une nymphe de Milo Manara, ça ne court pas les rues !!!! Mélangé à de la physique quantique, ça le fait carrément ! Le scénario est complètement « hirsute » entre flashs backs, trips acides, et même inception totale puis alternance de « délires » Terriens ou extra-terrestres !!! Les découpages entrainent le lecteur dans un « monde » totalement inconnu et une lecture dynami – te – que , empêche les décrochages !

La conclusion :

« Apocalypse selon Lola » aux Éditions Akiléos, c’est le must-have pour tous les initiés sci-fi, public averti bien entendu. Une expérience inédite avec un scénario riche en paradoxe, en voyage interstellaire érotisé juste ce qu’il faut !!! Une bombe graphique qui va en surprendre plus d’un !! Par ici l’extrait >>lire les premières pages