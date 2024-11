Alexis Le Rossignol : l’important c’est pas la chute, c’est le sens de la vie

Partagez





Alexis Le Rossignol arrive d’un pas nonchalant sur scène, un peu bougon. Quelle idée de jouer à 19h dans ce magnifique Théâtre de de la Gaîté-Montparnasse. 19h, c’est le public qui a une vie bien rangée, qui se fait un Rossignol après le taf et hop ça enchaîne aussitôt sur un afterwork. C’est surtout les gens qui se couchent tôt, s’accordent un petit moment détente, mais point trop n’en faut, mon lit m’attend pour un réveil à 6h.

À 19h, c’est un public de control freak hyper speed. Le contraire d’un Alexis Le Rossignol qui prend le temps, étire les silences, les malaises, et se délecte de digressions à n’en plus finir. Alexis part dans tous les sens pour démontrer que Le sens de la vie se joue de petits riens. À contre-courant des one-man-show actuels où la rapidité d’esprit et les punchlines fusent. Pour autant, Alexis n’en manque pas d’esprit, il est vif et drôlement juste.

Le sens de la vie est une pause salutaire dans un monde qui va trop vite. Une parenthèse avec un pote qui se confie et délire sur ses états d’âmes pour mieux garder pied. C’est finement absurde par moment, et surtout attendrissant et pertinent. Alexis Le Rossignol nous invite à aller de l’avant, les yeux fermés, mais l’esprit ouvert. Le tout avec bienveillance et ironie. L’important c’est pas la chute, c’est Le sens de la vie.

Alexis Le Rossignol : Le sens de la vie

au Théâtre de de la Gaîté-Montparnasse, jusqu’en janvier 2025.