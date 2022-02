Allan Kardec – Le Livre des Esprits

Le Livre des Esprits d’Allan Kardec, vient d’être réédité en poche chez Hugo. Considéré comme le livre fondateur du spiritisme, ce livre est incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la communication avec l’au-delà. Il nous offre des interprétations sur des questions existentielles telles que l’après-vie, la réincarnation, mais aussi le rôle de la femme ou de la famille, et l’élaboration d’une société plus spiritualisée. Il nous propose un véritable chemin de vie.

Le livre se divise en quatre parties.

Les causes premières

Le monde des Esprits

Les lois morales

Espérance et consolation

Que devient l’âme à l’instant de la mort? Peut-on entrer en communication avec les esprits? Au milieu du XIXe siècle, Allan Kardec a interrogé les esprits et noté leurs réponses. C’est plus de 1000 questions et réponses que contient cet ouvrage.