Voici un nouveau petit cahier rétro à découvrir, aux éditions Larousse, paru en février 2022, intitulé Auriez-vous excellé au jeu du dictionnaire Larousse ? Un petit ouvrage simple, qui propose de résoudre les difficultés de quelques exercices corsés, autour de la langue française.

C’est avec un avant-propos que débute le petit ouvrage souple, expliquant qu’en fondant sa maison d’éditions, Pierre Larousse, allait faire entrer un ouvrage incontournable, dans tous les foyers, La Petit Larousse illustré ! Le dictionnaire servait de référence et permettait de trouver la définition d’un mot inconnu. Cela était à une époque où la télévision, invitant ainsi les gens à aller de découverte en découverte, au gré des pages feuilletées.

Le cahier souple invite à retrouver cet esprit d’exploration des mots et de la connaissance, inspiré du jeu du dictionnaire. Il va falloir débusquer la bonne définition, le bon mot, identifier des illustrations, pour travailler et tester son vocabulaire. Les quiz se succèdent, pour améliorer sa culture générale, travailler sa mémoire et s’amuser avec la langue française.

Les exercices sont curieux, variés, avec des petits bacs, des définitions présentées, des illustrations à dévoiler, des définitions à retrouver, des méli-mélos de mots, des anagrammes, des farandoles de mots… Les jeux sont idéaux pour tous les amoureux de la langue française qui veulent se tester ou en apprendre plus. A la fin de l’ouvrage, les solutions sont à retrouver, avec les notes à écrire, pour connaître son score et mieux s’évaluer. Le livret souple peut s’emporter partout, en week-end ou en vacances, pour s’évader, s’exercer et s’amuser, loin des tracas du quotidien.

Auriez-vous excellé au jeu du dictionnaire Larousse ? est un nouveau cahier souple, des éditions Larousse. L’ouvrage souple propose toutes sortes d’exercices et de jeux, pour tous les curieux qui aiment se laisser surprendre par la magie de la langue française.