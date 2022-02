Bolchoi Arena, tome 3, Révolutions

Révolutions est le troisième tome de la série, des éditions Delcourt, Bolchoi Arena, paru en janvier 2022. Une bande dessinée toujours aussi intrigante, de Boulet et Aseyn, entre réalité et virtuel, qui invite à découvrir cette vertigineuse et particulière aventure.

Aux informations, un journaliste demande à un autre, la situation de Paris. Aussi, l’autre répond que c’est toujours très tendu. Il y a des affrontements en cours entre les manifestants et les forces de l’ordre. La disparition BOGI a laissé brutalement, plus de 400 français sans emploi. Sur ce fond de crise économique. Le nombre de manifestants ne cesse d’augmenter tous les jours. Pour tenter de gérer la situation, l’armée a été appelée en renfort et les barricades, place de la Nation, ont été détruites. Cependant, de nombreux combats ont encore lieu place de la Bastille et rue de la Roquette. Mais c’est l’Afrique qui a été la plus durement touchée, car BOGI y employait majoritairement du personnel des EFAC. Les villes sont plongées dans le chaos, il y a de nombreux pillages et détériorations. Les répressions gouvernementales ont fait plusieurs victimes.

Ce troisième tome est toujours aussi riche et dense, oscillant avec aisance entre réalité et virtuel. Sur Terre, comme dans la Bolchoi, les conflits ne cessent et dégénèrent. Rien ne va plus, c’est le chaos un peu partout, suite à la chute de la multinationale BOGI. Le récit est plein de surprises et de rebondissements, avec ces univers qui se dévoilent toujours plus et vont toujours plus loin. On retrouve, avec plaisir, les différents héros de cette bande dessinée atypique, notamment Marje qui vient de découvrir une planète et est déterminée à la protéger des autres. C’est vertigineux, haletant, captivant, moderne, riche et extraordinaire, mais le récit démonter aussi une certaine violence et folie. L’univers graphique est toujours porté vers le manga, avec des personnages expressifs et une atmosphère particulière, de par le choix restreint des couleurs.

Révolutions est le troisième tome de la série singulière Bolchoi Arena, des éditions Delcourt. Un récit haletant, captivant, dense et bien rythmé, qui présente une aventure vertigineuse et dangereuse entre réalité et virtuel, chaos et crise.