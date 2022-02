C’est dans la collection Petit Castor, des éditions Flammarion, qu’est paru, fin janvier 2022, le titre C’est mon anniversaire. Un petit livre souple, adorable, de Barroux, qui présente un jour pas comme les autres, pour un petit tigre qui n’a pas de temps à perdre !

Un adorable tigre vient de se lever. Vite, vite, il sort du lit et sort de sa chambre… L’animal ne semble pas avoir de temps à perdre. Il s’habille tout seul, rapidement. Il enfile son pantalon en tirant la langue. Il sort et pense qu’il n’a rien oublié. Il a bien son drôle de bonnet sur la tête et ses invitations dans son sac. Alors, il part… Aujourd’hui c’est son anniversaire, alors le petit tigre veut être entouré des gens qu’il aime. Il ne doit oublier personne, car aujourd’hui est quand même une journée très spéciale ! Il est donc parti distribuer ses invitations…

Le récit est assez simple, tendre et amusant. Le petit tigre sait qu’aujourd’hui est un jour spécial, puisque c’est son anniversaire. Pour ce jour pas comme les autres, il aimerait être entouré des gens qu’il aime. Alors il part distribuer quelques invitations… Mais rien ne se passe comme prévu, le petit tigre se sent seul… C’est le petit félin qui s’adresse au jeune lecteur, présentant son enthousiasme et son envie de partager de bons moments avec ses amis. Le texte est court, simple, expressif, adapté aux enfants qui peuvent se retrouver dans ce héros. Les illustrations sont colorées, rondes et tendres, amusantes et attrayantes, offrant un bel univers joyeux.

C’est mon anniversaire est un doux et bel album, de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion. Un livre souple et plein de tendresse et de surprise, pour un petit tigre qui distribue des invitations pour ses amis, afin de fêter ensemble son anniversaire.