T’as fait tes devoirs ? – Un album des éditions Bamboo

T’as fait tes devoirs ? est un album plein d’humour, de Domas, paru aux éditions Bamboo, en janvier 2022. Une bande dessinée humoristique, qui s’amusent de situations en tous genres, entre parents et enfants, devoirs à faire à la maison…

Tom joue avec ses figurines, dans sa chambre. Sa maman rentre et lui demande s’il a fait ses devoirs. L’enfant répond que non. Puis, il ajoute que le maître leur a conseillé de trouver le moment le plus efficace pour les faire. De plus, après, il faudra les faire toujours à la même heure. Du coup, Tom va tester après le goûter, pour voir s’il est efficace, à ce moment-là, pour faire ses devoirs. Puis, il continue de jouer dans sa chambre, toujours avec ses figurines qui se battent. Quelque temps après, Tom goûte tranquillement, dans la cuisine, des tartines au chocolat. Après le goûter, il retourne dans sa chambre, pour continuer à jouer avec ses deux figurines. Sa maman rentre, de nouveau, dans sa chambre, l’air étonné. En effet, elle pensait que Tom allait faire ses devoirs maintenant. Le jeune garçon explique que finalement, il pense qu’il aurait été plus efficace avant le goûter !

C’est ainsi que débute cette nouvelle série humoristique, qui commence plutôt bien. Une jolie mise en bouche, qui fait sourire, entre réalité du terrain parfois, quand les enfants ont du répondant ! Ainsi on découvre une famille, avec le papa, la maman et les deux enfants, l’une au collège et l’autre en primaire. Tout semble bien se passer, sauf à l’heure des devoirs, où les situations cocasses s’enchainent, les réflexions des enfants, l’agacement, la mauvaise foi… Les gags s’enchainent dans cette bande dessinée qui présente une famille, comme toute les autres, ou presque et où l’on peut se retrouver facilement. Les textes, les dialogues et les scènes sont percutants, amusants, distrayants, tant pour les jeunes lecteurs, que pour les parents. Le dessin est simple, rond, expressif, plaisant, et efficace pour ce type d’ouvrage d’humoristique. L’album se termine avec des conseils, astuces et dossiers pédagogiques, pour pouvoir faire les devoirs en toute sérénité.

T’as fait tes devoirs ? est un premier album, plein d’humour, des éditions Bamboo, qui présente une famille attachante et drôle. Les gags s’enchainent pour s’amuser du quotidien de cette famille, surtout au moment des devoirs, moment redouté de tous !