Sans Préambule : Portraits d’adolescentes contemporaines – Éditions Akata

Akane Torikai expose son art, dans un recueil de nouvelles explorant l’adolescence. Sans préambule décrit avec justesse, les attentes, les peurs, l’image que l’on peut se faire de notre futur, en sortant du lycée. En tant que filles, femmes en devenir, et société exigente.

À découvrir depuis le 10 Février 22, aux Éditions Akata, un manga dans un format original, avec couverture dure et pages de toute beauté. (+14)

Le décor :

La cloche du lycée qui retentit …

Fin d’une année de cours au lycée. Début de la vie d’adulte. Le document sous les yeux, les lycéens et lycéennes sont invités à formuler leur vœux d’orientations. Difficile d’être comme lâché, dans la jungle sociétale, après avoir été cocooné pendant des années dans cet écrin d’apprentissage.

A présent, pourtant, il faut décider, faire un choix, qui déterminera tout le reste de sa propre vie.

Une adolescente nous fait part de la vision du futur qu’elle redoute. Booster sa féminité, être aimée, faire des études longues pour sortir avec un master dans la vingtaine. Chercher un mari dans la trentaine. Finir fatalement seule dans la quarantaine. Est ce donc cela ? Est ce que tout est écrit à l’avance, comme tout ce qu’on voit autour de nous ? C’est comme une course effrénée vers quelque chose qu’on ne souhaite pas.

Elle s’échappe dans ses pensées où elle court à perdre haleine. Arrache ce qui lui sert d’uniforme dans lequel elle étouffe. Se retrouve nue devant un cours d’eau. Il faut retrouver sa liberté, nager, nue, libre …

Mais, un spectateur imprévu débarque … Il est là, la dévisageant, tenant au bout de sa laisse son chien qui aboie vers elle.

Peut être est-ce l’amour ??? …

Le point sur le manga :

Il est vrai qu’Akane Torikai possède un style bien particulier ! C’est un peu notre « Verlaine » féministe japonais, exploitant le spleen de chaque génération. Plus particulièrement des femmes au milieu d’une société où est encore bien ancrée le patriarcat.

Dans « Sans préambule », elle nous présente, à sa façon, les craintes, les doutes et les peurs, d’une génération Z, pas toujours armée pour la vie d’adulte. Chaque chapitres approfondit, un à un, les sentiments de différentes jeunes filles face au déroulement de ce que peut être la vie.

Un questionnement aux Éditions Akata, sur le futur, l’amour, le désamour, le rapport hommes/femmes. Tout ce qui peut faire peur et/ou douter de soi-même, enveloppés dans un écrin graphiquement artistique, où la mangaka pousse son art à l’extrême poésie.

Des crayonnés extrêmement beaux, sur des vieilles pages donnant un aspect nostalgique.

La conclusion :

Il faut être sensible au style de cette mangaka, pour savoir apprécier les émotions qu’elle transmet à chaque coup de crayons. Sans préambule aux Éditions Akata est une sorte d’aparté du travail d’Akane Torikai. Un must have dont le format surprenant, fait plus penser à un objet de collection, où elle s’amuse à pousser son art du spleen et graphique à l’extrême. C’est d’une délicatesse sans nom que seuls les connaisseurs et les amoureux du « spleen » sauront reconnaître à sa juste valeur. Une merveille !