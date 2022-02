La téléphonie IP : comment ça marche ?

Quels sont les avantages de passer par la téléphonie IP ?

Ce système de téléphonie représente plusieurs avantages surtout pour les entreprises. Dans un premier, il permet à une entreprise de faire une économie considérable sur la facture de la téléphonie.

Par ailleurs, la téléphonie IP garantit une qualité optimale de la communication. C’est en effet, un garant de stabilité, fiabilité. PME ou grandes entreprises, c’est devenu un indispensable pour le bon fonctionnement et le développement de vos affaires. Si ce n’est pas encore fait, confiez l’avenir de votre entreprise à des experts comme la téléphonie IP Montréal.

Quels sont les différents systèmes de téléphonie existante

D’une manière globale, nous pouvons classer les systèmes de téléphonies en deux, ceux qui fonctionnent par le biais du réseau filaire, et ceux qui fonctionnent avec internet.Toutefois, si on entre plus dans les détails, on peut distinguer quatre moyens pour téléphoner. Premièrement via la téléphonie fixe, qui commence à se faire rare aujourd’hui pour les particuliers, mais qui domine encore une place importante dans le monde professionnel.

Et en deuxième place, il y a le système de téléphonie DECT, qui fonctionne toujours avec le réseau téléphonique, mais à la différence du téléphone fixe, il fonctionne sans fil.

Puis, nous avons la technologie GSM (Global System Mobil) qui englobe le système de téléphonie mobile.Et enfin le softphone, qui représente les systèmes de téléphonie qui fonctionnent via un logiciel sur ordinateur ou une application pour mobiles.

Existe-t-il une différence entre téléphonie IP et VoiP ?

Quand on parle de téléphonie internet, le terme Voip revient souvent. Et en guise de réponse à cette fameuse question, la VoiP c’est la téléphonie IP. D’ailleurs, le terme VoiP c’est l’acronyme de Voix par IP, qui s’agit en fait d’un système téléphonique qui utilise le protocole internet. En effet, avec ce système, les messages vocaux ou tout simplement la voix seront numérisés puis transmis à l’autre interlocuteur sous forme de paquets.

Comment fonctionne la téléphonie IP ?

Comme son nom l’indique, la téléphonie internet ou la téléphonie IP fonctionne grâce à internet. Soit vous le brancher directement à un modem, soit vous le connectez à un réseau wifi. Cette dernière option est assez rare, car les Fournisseur d’accès internet privilégient surtout la connexion via le modem.