Karmela Krimm – Neige écarlate

Neige écarlate est le deuxième tome de la série Karmela Krimm, des éditions Le Lombard, paru fin janvier 2022. Une bande dessinée de Lewis Trondheim et Franck Biancarelli, dans laquelle la détective privée va assister à un cambriolage surprenant et bien organisé !

Marseille est sous la neige. Voilà bien dix ou douze ans qu’il n’a pas neigé comme cela sur la cité. Depuis sa fenêtre, Karmela pense que dehors cela doit être un véritable foutoir, mais aussi une journée off pour elle. En effet, avec ce temps, elle ne peut pas faire de filature, pas de vérification au cadastre, pas de tuyautage à chercher au commissariat… Elle n’a même pas de compensation chômage ! Elle tente de s’installer dans son appartement, sur son canapé, sous sa couverture. Elle prend un thé et quelques biscuits, elle se voit bientôt à l’hospice pour vieux, si la situation dure. Mais son téléphone sonne et sa filleule, Manon, l’invite à la rejoindre sur le port, pour faire un bonhomme de neige ! Elle s’habille chaudement, avant de sortir, avec son appareil photo. Dans la rue, elle aperçoit plusieurs drones qui sortent d’un appartement…

Elle soupçonne immédiatement un cambriolage, elle appelle la police, mais ils ne peuvent se déplacer rapidement et sont débordés, à cause de la neige. Karmela, intriguée, s’approche de l’appartement, pour en savoir plus… Un cambriolage a bien lui, et la détective est bientôt confrontée aux malfrats. Elle va devoir, rusée, se battre et les filer en toute discrétion, si elle veut parvenir à savoir ce qui se trame. La bande dessinée présente une enquête assez simple, et pourtant surprenante, avec la neige, la ville paralysée et les drones. En effet, l’intrigue est bien menée, bien posée, sans trop de combat, mais assez haletante, avec ces voleurs surprenants, inquiétants et brutes. Le casse, aux motivations singulières, est tout aussi bien pensé et étonnant, cependant moralement défendable. Le dessin est moderne, assez simple, mais plaisant et efficace.

Neige écarlate est le deuxième tome de la série Karmela Krimm, des éditions Le Lombard, qui présente les enquêtes singulières d’une femme détective. Un polar bien mené, teinté d’un peu d’humour, qui présente un casse particulier, avec des malfrats qui profitent de la neige.